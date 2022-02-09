Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У західних областях очікується не надто холодна погода. Вдень температура повітря – від +3 до +7 градусів, а вночі температура опуститься до 2…5 градусів.
У Центрі та на Півночі очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -+3…5 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -2.
На Сході України вдень прогнозують від +1 до -1 градусів. Уночі буде значно холодніше – 0…-2 градусів. У регіоні також будуть дощі.
На Півдні середня добова температура становитиме +4-6 градусів, вночі стовпчик термометра підніметься до +1..-2. Опадів не прогнозують.
У Києві прогнозують сонце, проте воно буде ховатись за хмари, вдень може йти мокрий сніг.
Температура повітря сягне +3-5 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до +1..-1 градусів.
- Всесвітня метеорологічна організація (МВО) зафіксувала новий температурний рекорд для Арктики – +38 °C у російському місті Верхоянську (Сибір) 20 червня 2020 року.
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