В Україні сьогодні, 8 лютого у більшій частині областей країни температура повітря вдень триматиметься від +5 до +7 градусів, а вночі опуститься до +3. Буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних областях очікується не надто холодна погода. Вдень температура повітря – від +3 до +7 градусів, а вночі температура опуститься до 2…5 градусів.

У Центрі та на Півночі очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -+3…5 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -2.

На Сході України вдень прогнозують від +1 до -1 градусів. Уночі буде значно холодніше – 0…-2 градусів. У регіоні також будуть дощі.

На Півдні середня добова температура становитиме +4-6 градусів, вночі стовпчик термометра підніметься до +1..-2. Опадів не прогнозують.

У Києві прогнозують сонце, проте воно буде ховатись за хмари, вдень може йти мокрий сніг.

Температура повітря сягне +3-5 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до +1..-1 градусів.