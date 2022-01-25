Сьогодні у більшості регіонів України буде морозно, очікується сніг. Температура повітря вночі опуститься аж до -17.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Очікується сніг. Вдень температура повітря опуститься до -8…0 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -8…-17.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -4…-6 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -11. Подекуди прогнозують сніг.

На Сході України вдень прогнозують від -2 до -7 градусів. Вночі буде -5…-11. Місцями очікується сніг.

На Півдні денна температура становитиме -2…-5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -3…-7. Прогнозують сніг.

У Києві буде хмарно, без опадів. Температура повітря досягне -5…-7. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -9…-11 градусів.