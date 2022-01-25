Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях буде хмарно. Очікується сніг. Вдень температура повітря опуститься до -8…0 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -8…-17.
У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -4…-6 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -11. Подекуди прогнозують сніг.
На Сході України вдень прогнозують від -2 до -7 градусів. Вночі буде -5…-11. Місцями очікується сніг.
На Півдні денна температура становитиме -2…-5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -3…-7. Прогнозують сніг.
У Києві буде хмарно, без опадів. Температура повітря досягне -5…-7. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -9…-11 градусів.
- Цієї зими у столиці України зафіксували температурний рекорд. 3 січня в Києві вперше за 142 роки з початку ведення спостережень середньодобова температура повітря становила +4,3°С.