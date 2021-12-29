В Україні сьогодні, 29 грудня, у більшості регіонів потеплішає – проте мороз залишиться, а подекуди – і сніг. Температура повітря вдень триматиметься в межах -6...+5 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у східних, північно-східних, вночі і у більшості центральних, Київській та Запорізькій областях очікується сніг (вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь), на решті території без істотних опадів.

На дорогах країни ожеледиця.

У західних областях буде хмарно. Сніжитиме тільки в Ужгороді та Львові. Вдень температура повітря опуститься до 0…-5 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -2…-10.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть -3…-6 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -10.

На Сході України вдень прогнозують від 0 до -6 градусів. Вночі буде аж до -11.

На Півдні добова температура становитиме -5…+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -9…+1.

У Києві буде хмарно, опадів не прогнозують. Температура повітря досягне -4…-6. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів.