Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у східних, північно-східних, вночі і у більшості центральних, Київській та Запорізькій областях очікується сніг (вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь), на решті території без істотних опадів.
На дорогах країни ожеледиця.
У західних областях буде хмарно. Сніжитиме тільки в Ужгороді та Львові. Вдень температура повітря опуститься до 0…-5 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -2…-10.
У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть -3…-6 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -10.
На Сході України вдень прогнозують від 0 до -6 градусів. Вночі буде аж до -11.
На Півдні добова температура становитиме -5…+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -9…+1.
У Києві буде хмарно, опадів не прогнозують. Температура повітря досягне -4…-6. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів.
- Нагадаємо, вчора на дорогах країни було слизько. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу