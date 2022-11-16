Сьогодні, 16 листопада, в Україні стане різко холодніше. Вдень можливі опади у вигляді дощу або мокрого снігу.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарна погода. У західних та північних областях вдень помірно дощитиме, на півночі країни та в Карпатах можливий дощ з мокрим снігом. Вдень у центральних та східних областях можливий невеликий дощ.

У південній частині України вранці будуть тумани, на решті території – місцями. Вдень у північно-східних областях подекуди можливі налипання мокрого снігу.

Вітер південно-західний з переходом у північній частині та центральних областях на східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни 1-4° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні країни 7-12°.

У Києві буде також хмарно, вдень можливий помірний дощ місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці подекуди можливий туман.

Вітер південно-західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура по області протягом дня буде від 3 до 8 градусів тепла, у самому Києві вночі – +5..+7°.