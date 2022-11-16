Про це інформує Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарна погода. У західних та північних областях вдень помірно дощитиме, на півночі країни та в Карпатах можливий дощ з мокрим снігом. Вдень у центральних та східних областях можливий невеликий дощ.
У південній частині України вранці будуть тумани, на решті території – місцями. Вдень у північно-східних областях подекуди можливі налипання мокрого снігу.
Вітер південно-західний з переходом у північній частині та центральних областях на східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни 1-4° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні країни 7-12°.
У Києві буде також хмарно, вдень можливий помірний дощ місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці подекуди можливий туман.
Вітер південно-західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура по області протягом дня буде від 3 до 8 градусів тепла, у самому Києві вночі – +5..+7°.