Про це інформує Укргідрометцентр.
Протягом дня в Україні буде хмарно. Вдень у західних областях дощитиме та йтиме мокрий сніг, на решті території буде без істотних опадів.
Вранці у більшості областей місцями можливий туман, а у північній частині України на дорогах подекуди можлива ожеледиця.
Вітер південно-східний, швидкість – 5-10 м/с.
Температура буде переважно плюсовою: вдень від 0 до 5° тепла, а у південній частині сягатиме 6-8 градусів вище нуля.
У Київській області також не буде істотних опадів. На дорогах подекуди спостерігатиметься ожеледиця Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень буде від 0 до 5 градусів вище нуля, а у самому Києві – 1-3° тепла.
- Згідно з прогнозами синоптиків, 25 грудня по Україні був можливий густий туман, видимість сягала 200-500 метрів.