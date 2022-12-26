Сьогодні, 26 грудня, в Україні буде хмарно, але переважно без опадів (виняток – західні області). Протягом дня температура повітря буде в основному вище нуля.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Протягом дня в Україні буде хмарно. Вдень у західних областях дощитиме та йтиме мокрий сніг, на решті території буде без істотних опадів.

Вранці у більшості областей місцями можливий туман, а у північній частині України на дорогах подекуди можлива ожеледиця.

Вітер південно-східний, швидкість – 5-10 м/с.

Температура буде переважно плюсовою: вдень від 0 до 5° тепла, а у південній частині сягатиме 6-8 градусів вище нуля.

У Київській області також не буде істотних опадів. На дорогах подекуди спостерігатиметься ожеледиця Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень буде від 0 до 5 градусів вище нуля, а у самому Києві – 1-3° тепла.