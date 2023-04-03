За даними синоптиків, у понеділок, 3 квітня, на всій території України очікуються дощі, подекуди - зі снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях України прогнозується мокрий сніг, на дорогах місцями очікується ожеледиця. Температура повітря вночі дорівнюватиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень – 0-5° тепла.

На решті території прогнозуються дощі. Температура повітря вночі дорівнюватиме 2-7° тепла, вдень – 4-9°, у східних областях – 7-12°, на півдні країни – до 15°. Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві сьогодні також хмарно та дощ. Вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області дорівнюватиме вночі 2-7° тепла, вдень – 4-9°. У столиці вночі буде 4-6°, вдень – 6-8°.