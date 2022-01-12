В Україні сьогодні, 12 січня, у більшості регіонів очікується хмарна з проясненнями та морозна погода. Температура повітря вдень триматиметься в межах -15...-2 градусів, а вночі опуститься до -16..

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вдень температура повітря опуститься до -3…-11 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -9…-16.

У Центрі і на Півночі буде переважно сонячна погода. Опадів не очікується. Стовпчики термометрів вдень покажуть -9…-15 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -16.

На Сході України вдень прогнозують від -5 до -13 градусів. Вночі буде -6…-15.

На Півдні денна температура становитиме -2…-6 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -3…-9.

У Києві буде хмарно, без опадів. Температура повітря досягне -13…-15. Вночі стовпчики термометрів опустяться теж до -13…-15 градусів.