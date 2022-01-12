Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вдень температура повітря опуститься до -3…-11 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -9…-16.
У Центрі і на Півночі буде переважно сонячна погода. Опадів не очікується. Стовпчики термометрів вдень покажуть -9…-15 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -16.
На Сході України вдень прогнозують від -5 до -13 градусів. Вночі буде -6…-15.
На Півдні денна температура становитиме -2…-6 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -3…-9.
У Києві буде хмарно, без опадів. Температура повітря досягне -13…-15. Вночі стовпчики термометрів опустяться теж до -13…-15 градусів.
- Нагадаємо, європейські країни зустріли аномально теплий Новий рік. Температура повітря в деяких країнах досягла позначок, які зазвичай фіксують у квітні.
- Нагадаємо, “м’якші” зими, які стали нормою останніми роками на Землі, можуть бути не менш руйнівними для людини та природи, як палюче сонце улітку. Вплив аномально теплих зим на природу варіюється від руйнівного впливу на сільське господарство до підвищення ризиків виникнення стихійних лих та небезпечних погодних явищ.
- Нагадаємо, що на Алясці температура повітря сягнула рекордних +19,4°C.
- Британські метеорологи прогнозують, що 2022 рік стане одним із найтепліших за всю історію спостережень.