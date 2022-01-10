10 січня в Україні буде хмарно, туманно та без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

По Україні буде хмарно, на сході подекуди мокрий сніг. На заході, півночі та центрі країни температура буде від 1 до -3 градусів удень, а вночі стовпчик термометра може опуститися до -6 (в Ужгороді навіть до -10).

На сході країни температура буде від -1 до 3 градусів тепла, вночі – від 0 до -2 градусів.

На півдні традиційно тепліше – удень від 3 до 5 градусів тепла, а вночі коливатиметься у межах -1..+2 градусів Цельсія. У Криму найтепліше – вдень температура сягає позначки 11 градусів вище нуля, вночі – від 1 до 3 градусів.

На усій території України, окрім південних регіонів, можлива ожеледиця.