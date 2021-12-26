Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

На півдні та сході температура повітря буде вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

На решті території стовпчик термометру знизиться до 10-15° морозу, у центральних областях до 4-9° морозу, вдень до 3-8° морозу.

Вітер південно-західний, у південних та східних областях північний, 5-10 м/с.