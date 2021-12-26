Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
На півдні та сході температура повітря буде вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.
На решті території стовпчик термометру знизиться до 10-15° морозу, у центральних областях до 4-9° морозу, вдень до 3-8° морозу.
Вітер південно-західний, у південних та східних областях північний, 5-10 м/с.
- Нагадаємо, 25 грудня в Україні температура повітря була в середньому до 0 градусів, місцями мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця.
- Через зміну клімату лапландські північні олені можуть зникнути як вид.