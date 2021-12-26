Погода у неділю, 26 грудня, у південній та східній частинах України буде хмарною з мокрим снігом, на решті території – мінливо хмарною з невеликим снігом. На дорогах країні місцями ожеледиця.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

На півдні та сході температура повітря буде вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

На решті території стовпчик термометру знизиться до 10-15° морозу, у центральних областях до 4-9° морозу, вдень до 3-8° морозу.

Вітер південно-західний, у південних та східних областях північний, 5-10 м/с.