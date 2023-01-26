Хмарно з проясненням і без опадів: прогноз погоди на 26 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні хмарно з проясненням та без істотних опадів.
Вітер переважно південний, 3-8 м/с.
Вдень температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів. Найтепліше у Криму та на Закарпатті – від 0 до +5 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний 3-8 м/с. Вдень у столиці від 0 до -2 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.