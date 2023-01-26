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Хмарно з проясненням і без опадів: прогноз погоди на 26 січня

За даними синоптиків у четвер, 26 січня, в Україні утримається суха погода з температурою до +5 градусів.

Четвер, 26 січня 2023, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненням та без істотних опадів.

Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Вдень температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів. Найтепліше у Криму та на Закарпатті – від 0 до +5 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний 3-8 м/с. Вдень у столиці від 0 до -2 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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