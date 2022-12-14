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Хмарно з проясненням та до -6 градусів: прогноз погоди на 14 грудня

За даними синоптиків у середу, 14 грудня, у більшості українських областей хмарно з проясненням.

Середа, 14 грудня 2022, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у більшості регіонах хмарно з проясненням, без істотних опадів. Сніг пройде лише у Карпатах, на Закарпатті та у Львівській області.

На дорогах України, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний 5-10 м/с.

Протягом доби температура повітря коливатиметься від -1 до -6 градусів, а на побережжі морів та у Криму – 0…+5 градусів.

У Києві сьогодні хмарно, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря від -1 до -3 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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