Про це інформує Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні – хмарно з проясненнями. Прогнозується без істотних опадів. Вдень у західних і східних областях очікується невеликий мокрий сніг. Наголошено, що на дорогах країни подекуди ожеледиця.
Повідомляється, що вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у східних, вдень і в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Також додається, що температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 13° морозу; вдень 0-5° тепла, у східних областях та в Карпатах від 3° морозу до 2° тепла.
У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах подекуди можлива ожеледиця.
- За даними синоптиків у неділю, 12 лютого, в Україні подекуди очікується мокрий сніг.