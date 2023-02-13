За даними синоптиків у понеділок, 13 лютого, в Україні збережеться хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні – хмарно з проясненнями. Прогнозується без істотних опадів. Вдень у західних і східних областях очікується невеликий мокрий сніг. Наголошено, що на дорогах країни подекуди ожеледиця.

Повідомляється, що вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у східних, вдень і в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Також додається, що температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 13° морозу; вдень 0-5° тепла, у східних областях та в Карпатах від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах подекуди можлива ожеледиця.