Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

“Відсьогодні Хмельниччина отримала додатковий ліміт споживання електроенергії від “Укренерго”. Це дає змогу використовувати дві черги з чотирьох”, – розповів голова Хмельницької ОВА.

А також зазначив, що раніше в Хмельницькій області застосовувалися три черги відключень, і щоразу майже 75% споживачів залишалися без світла.

За словами Сергія Гамалія, ситуація в енергосистемі залишається важкою і постійно змінюється. Проте є надія, що незабаром вдасться врегулювати планові відключення.

Вчора, 9 грудня, голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, коли в Україні можуть повернутися до графіків погодинних відключень електропостачання. За його словами, вже незабаром, можливо й через декілька днів, в Україні знову діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.

Як пояснив Кудрицький, щоб повернутися до планових відключень, потрібно зменшити дефіцит електроенергії до таких показників, які дали б змогу, до прикладу, вимикати світло кожні 4 години.

‘”Проблема зменшення дефіциту пов’язана із відновленням генерувальних потужностей – це ТЕС, ГЕС, АЕС зараз працюють, підтримують систему”, – сказав він. Кудрицький додав, що до війни АЕС забезпечували 50% потреб в електриці, і на даний час цей відсоток фактично не змінився. Однак “виїхати” лише на атомній енергії неможливо, тому що вона не покриває всіх потреб України.

Водночас, додав він, з відходом морозів поступово в енергосистемі відновлюються й генеруючі потужності.