Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
“Відсьогодні Хмельниччина отримала додатковий ліміт споживання електроенергії від “Укренерго”. Це дає змогу використовувати дві черги з чотирьох”, – розповів голова Хмельницької ОВА.
А також зазначив, що раніше в Хмельницькій області застосовувалися три черги відключень, і щоразу майже 75% споживачів залишалися без світла.
За словами Сергія Гамалія, ситуація в енергосистемі залишається важкою і постійно змінюється. Проте є надія, що незабаром вдасться врегулювати планові відключення.
Вчора, 9 грудня, голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, коли в Україні можуть повернутися до графіків погодинних відключень електропостачання. За його словами, вже незабаром, можливо й через декілька днів, в Україні знову діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.
Як пояснив Кудрицький, щоб повернутися до планових відключень, потрібно зменшити дефіцит електроенергії до таких показників, які дали б змогу, до прикладу, вимикати світло кожні 4 години.
‘”Проблема зменшення дефіциту пов’язана із відновленням генерувальних потужностей – це ТЕС, ГЕС, АЕС зараз працюють, підтримують систему”, – сказав він. Кудрицький додав, що до війни АЕС забезпечували 50% потреб в електриці, і на даний час цей відсоток фактично не змінився. Однак “виїхати” лише на атомній енергії неможливо, тому що вона не покриває всіх потреб України.
Водночас, додав він, з відходом морозів поступово в енергосистемі відновлюються й генеруючі потужності.
- Українській енергосистемі може допомогти вітрова генерація. Під час дефіциту вона може покращувати енергозабезпечення України.
- В ніч на 10 грудня російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру в Одеській області, внаслідок чого в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури.
- Наразі найскладніша ситуація з енергетикою спостерігається в Донецькій та Харківській областях, де росіяни майже щодня атакують артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі.