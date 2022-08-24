російсько-українська війна

25 серпня

01:17 «Зараз немає нічого важливішого крім перемоги України» – Порошенко
00:59 Велика Британія вперше за чверть століття не імпортувала енергоносії із РФ
00:45 Хмельниччина: росіяни завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі
00:13 Кількість загиблих внаслідок удару по станції Чаплине збільшилась до 22 осіб — Зеленський

24 серпня

22:51 Росіяни намагаються доукомплектувати піхотні частини спеціалістами зі складу ракетних військ та моряків – ГУР
21:52 Посол України у Ватикані розкритикував слова Папи Римського про «невинну жертву війни» Дугіну
21:04 Зеленський обговорив із главою МЗС Португалії участь у відновленні України
20:27 Посли G7 заявили, що РФ повинна негайно вивести своїх військових із ЗАЕС
19:45 ВООЗ: Система охорони здоров’я України вижила попри повномасштабне вторгнення РФ
19:17 Генсек НАТО впевнений у перемозі України
19:05 Французький гігант TotalEnergies причетний до постачання авіапального військовим літакам РФ — Le Monde
18:59 Росіяни завдали ракетних ударів по Хмельниччині – голова ОВА
18:49 Російські загарбники щодня скидають на Сіверськ понад 200 снарядів
18:42 Канцлер Німеччини Шольц запевнив Україну у незмінній підтримці
18:27 Борис Джонсон оголосив про новий пакет допомоги Україні на майже 55 мільйонів фунтів
18:13 «Збережіть українську культуру»: в Україні створили платформу для відновлення зруйнованої росіянами культурної спадщини
17:51 України може торкнутися посуха, що вирує в Європі — AP
17:38 У Миколаївській області затримали чоловіка, який передавав інформацію про позиції ЗСУ і HIMARS
17:09 Швейцарія надасть 100 мільйонів гривень для допомоги виробникам молока в Україні
16:25 «Велика Британія політично єдина щодо захисту України від РФ» – лідер Лейбористської партії Кір Стармер
16:23 РФ поширює фейк про втрати ЗСУ — РНБО
16:00 Компанія Baykar «вдягла» «Народні Байрактари» у вишиванку до Дня Незалежності України
15:48 Україна знищила за пів року військової техніки РФ на 16,6 млрд доларів
15:40 Twitter вразливий до впливу з боку урядів Росії та Китаю — CNN
15:11 США нададуть Україні $3 млрд фінансової допомоги
15:08 ЄСПЛ надав РФ термінові вказівки щодо забезпечення прав українських військовополонених
14:40 Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права — Ердоган
14:39 Загрози наземного вторгнення зі сторони Білорусі немає – ГУР МОУ

Хмельниччина: росіяни завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі

24 серпня російські війська обстріляли територію Хмельниччини. Завдано 2 ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району.

Четвер, 25 серпня 2022, 00:45
Підтримати

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Він зауважив, що пожежу вже локалізували, зараз там працюють служби ДСНС – ліквідовують наслідки.

Гамалій зазначив, що у будинках, що знаходяться поруч, вибито вікна, двері. З’ясовується інформація щодо постраждалих.

Він також закликав не нехтувати сигналами тривоги, користуватись укриттями.

24 серпня Україна святкувала 31-у річницю відновлення Незалежності, проте вже з ночі по містах України лунали повітряні тривоги. Росіяни обстрілювали українські міста, зокрема й із території РБ. Раніше експерти попереджали про можливі масовані ракетні удари 24 серпня, саме тому в Україні скасували святкові заходи.

Протягом ночі вибухи звучали у кількох містах України. Ворог атакував Харківщину. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, РФ близько першої ночі атакувала Новобаварський район – “прильоти по кількох адресах”.

Близько четвертої ранку РФ завдала удару по Запоріжжю. Це підтвердив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Були зафіксовані ворожі удари по інфраструктурних об‘єктах, розташованих у двох районах міста.

Російські військові також завдали ракетний удар по вагонах на залізничній станції Чаплине, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару щонайменше 22 особи загинули, майже пів сотні отримали поранення.

Теги: обстріли, ракетні удари, російсько-українська війна, Хмельниччина

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook