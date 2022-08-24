Хмельниччина: росіяни завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Він зауважив, що пожежу вже локалізували, зараз там працюють служби ДСНС – ліквідовують наслідки.

Гамалій зазначив, що у будинках, що знаходяться поруч, вибито вікна, двері. З’ясовується інформація щодо постраждалих.

Він також закликав не нехтувати сигналами тривоги, користуватись укриттями.

24 серпня Україна святкувала 31-у річницю відновлення Незалежності, проте вже з ночі по містах України лунали повітряні тривоги. Росіяни обстрілювали українські міста, зокрема й із території РБ. Раніше експерти попереджали про можливі масовані ракетні удари 24 серпня, саме тому в Україні скасували святкові заходи.

Протягом ночі вибухи звучали у кількох містах України. Ворог атакував Харківщину. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, РФ близько першої ночі атакувала Новобаварський район – “прильоти по кількох адресах”.

Близько четвертої ранку РФ завдала удару по Запоріжжю. Це підтвердив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Були зафіксовані ворожі удари по інфраструктурних об‘єктах, розташованих у двох районах міста.

Російські військові також завдали ракетний удар по вагонах на залізничній станції Чаплине, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару щонайменше 22 особи загинули, майже пів сотні отримали поранення.