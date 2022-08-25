Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій Telegram.

За його словами, два ракетні удари по Шепетівському району спричинили вибухову хвилю, якою вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі.

Унаслідок чого за медичною допомогою звернулися троє людей, серед них жінка і двоє дітей. Вони зазнали легких ушкоджень, уразившись віконним склом. Гамалій запевнив, що їм вже надали кваліфіковану медичну допомогу.

Нагадаємо, що 24 серпня російські війська обстріляли територію Хмельницької області.

24 серпня Україна святкувала 31-у річницю відновлення Незалежності, проте вже з ночі по містах України лунали повітряні тривоги. Росіяни обстрілювали українські міста, зокрема й із території РБ. Раніше експерти попереджали про можливі масовані ракетні удари 24 серпня, саме тому в Україні скасували святкові заходи.