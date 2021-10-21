З 23 жовтня на Хмельниччині посилять карантин через стрімке зростання захворюванності на COVID-19. Наразі область знаходиться на межі червоної зони.

Про це повідомляє Хмельницька ОДА.

Таке рішення прийнято обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій з метою недопущення поширення хвороби. Наразі в області щеплено лише 31% дорослого населення. Серед хворих тільки 7-8% щеплені, а в стаціонарах лікується 99% невакцинованих.

З 23 жовтня запроваджуються наступні обмеження:

робота продовольчих та непродовольчих ринків, закладів торгівлі можлива за умови обмеження кількості відвідувачів у розрахунку 1 людина на 10 кв. м площі, а працівники мають бути щепленими хоча б однією дозою вакцини або мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години;

хоча б однією дозою вакцини або мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години; перукарні, салони краси, готелі, хостели можуть працювати за умови наявності у персоналу щеплення хоча б однією дозою вакцини або мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години;

хоча б однією дозою вакцини або мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години; заклади харчування, масові заходи, заклади культури, спортивні зали, басейни та фітнес-центри можуть працювати за умови наявності у персоналу та відвідувачів щеплення хоча б однією дозою вакцини або мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години;

хоча б однією дозою вакцини або мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години; робота закладів харчування обмежується часом з 6-ї ранку до 23-ї вечора.

Також розглядається питання щодо продовження шкільних канікул з 25 жовтня, але наразі відповідне рішення ще не прийняте.