Про це повідомляє Хмельницька ОДА.
Таке рішення прийнято обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій з метою недопущення поширення хвороби. Наразі в області щеплено лише 31% дорослого населення. Серед хворих тільки 7-8% щеплені, а в стаціонарах лікується 99% невакцинованих.
З 23 жовтня запроваджуються наступні обмеження:
- робота продовольчих та непродовольчих ринків, закладів торгівлі можлива за умови обмеження кількості відвідувачів у розрахунку 1 людина на 10 кв. м площі, а працівники мають бути щепленими хоча б однією дозою вакцини або мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години;
- перукарні, салони краси, готелі, хостели можуть працювати за умови наявності у персоналу щеплення хоча б однією дозою вакцини або мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години;
- заклади харчування, масові заходи, заклади культури, спортивні зали, басейни та фітнес-центри можуть працювати за умови наявності у персоналу та відвідувачів щеплення хоча б однією дозою вакцини або мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години;
- робота закладів харчування обмежується часом з 6-ї ранку до 23-ї вечора.
Також розглядається питання щодо продовження шкільних канікул з 25 жовтня, але наразі відповідне рішення ще не прийняте.
- Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що планує з 1 листопада посилити карантинні заходи через невтішну динаміку збільшення кількості хворих на коронавірус.
- Нагадаємо,що кілька областей України вже потрапили до червоної зони карантину. Масові заходи, робота кіно і театрів, музеїв, ТРЦ, закладів харчування, ринків тощо у червоній зоні можливі тільки в разі, якщо всі учасники або відвідувачі щеплені та мають COVID-сертифікати. #Букви розповіли, коли і як в Україні перевірятимуть ці сертифікати.