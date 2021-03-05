«Хочу бути відкритою та жартувати»: радниця голови ЦВК звільнилася після історії про вібратор

Радниця голови Центральної виборчої комісії Анжела Єременко, яка відома під псевдонімом Bad mama, написала заяву про звільнення після того, як її розкритикували за публікацію про несправний вібратор.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

Зокрема, Єременко поскаржилася, що після відвертої публікації про секс-іграшку вона отримала сотні негативних коментарів. При цьому більшість коментаторів нагадували їй, що вона працює у державній установі.

“Я опублікувала пост у своєму блозі під псевдонімом про вібратор та через кілька годин мені написали, що я нікчема… Я написала замальовку про несправний вібратор, і тепер у мене є сотня коментарів про те, яке я днище, тому що я це написала, працюючи в ЦВК”, – заявила Єременко.

При цьому вона нагадала, що 6 років веде свій блог та намагається відкрито говорити на інтимні теми. При цьому робота у ЦВК обмежує її бажання.

“Я не можу говорити про секс, не можу підіймати гострі теми, тому що портрет держслужбовця повинен бути зовсім іншим. Швидше за все, держслужбовець (до речі, я не була ним ніколи) – це людина з параноєю, що будь-яке його слово обернеться проти нього, сексом з вимкненим світлом у місіонерській позі та сильним моральним обличчям, який вимагає здаватися “правильним”, – написала радниця голови ЦВК.

Вона також наголосила, що прийшла у ЦВК задля налагодження роботи сектора комунікації та успішно реалізувала свою мету.

Єременко зазначила, що усі друзі та знайомі не розуміли, навіщо їй ця посада. Однак жінка була натхненна ідеєю.

“Але реальність поки така, що держслужба не потребує нових людей. Чи не тому, що вона не приймає на роботу людей з рожевими волоссям або тому, що вони в минулому малювали фалосом на особистій виставці картин. Ні, власне суспільство не готове до того, що людина має право бути собою, навіть якщо вона працює на державу”, – додала Єременко.

Також Bad mama заявила, що “ми скаржимося на чиновників, не розуміючи, що вони є точним відбиттям нашого світогляду”.

“Я звільнилася з ЦВК тому, що хочу бути відкритою і жартувати над тим, що я хочу — для мене важливіше будь-якої посади, тому ще в понеділок я написала заяву”, – додала жінка.

На останок Єременко похвалилася, що їй прислали новий вібратор і “сатисфаер таки добрий”.

Нагадаємо, радниця голови Центральної виборчої комісії Анжела Єременко, яка відома під псевдонімом Bad mama, похизувалася, що на день Святого Валентина її хлопець подарував вібратор.

У пості зазначено, що щогодини Анжела разом з хлопцем “перевіряли пульс сатисфаера, зітхали й сподівалися на краще”. Жінка зателефонувала до секс-шопу й попросила інструкцію, адже раптом на вібраторі була секретна комбінація.