Білоруський прикордонник незаконно перетнув кордон України для того, щоб долучитися до Сил оборони України у повномасштабній війні проти російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Нещодавно прикордонний наряд одного з підрозділів Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів. Він незаконно перетнув кордон України, коли пробирався з Білорусі.

Чоловік повідомив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі. Затриманий зазначив, що на порушення зважився, аби доєднатися до Сил оборони України у повномасштабній війні проти Російської Федерації.

Чоловік розповів, що мав однодумців щодо необхідності протистояти Росії. З одним із них білоруський прикордонник й вирушив в Україну. Але їх виявили білоруси та почали переслідувати зі стрільбою. Тому перетнути державний кордон зміг лише він один.

“Наразі проводиться перевірка озвученої затриманим інформації, після чого буде прийматися рішення щодо його подальшої долі”, – йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, що у Білорусі почали проводити навчання із територіальними військами Жлобинського району, що біля кордону з Україною.

З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання із територіальними військами Жлобинського району.

У міноборони Республіки Білорусь зазначили, що метою цих навчань є оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання. А також вдосконалення навичок офіцерів запасу у роботі на пункті управління та у керівництві підлеглим особовим складом під час виконання завдань територіальної оборони.