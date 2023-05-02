Психолог Спартак Суббота заявив, що продовжуватиме вести YouTube-проєкт "Подкаст терапія", не зважаючи на звинувачення у шахрайстві.

Про це він написав на сторінці в Telegram.

“Новим випускам ПТ бути. І цього разу хочу дещо змінити формат. Під цим дописом ви можете задати мені питання, а команда вибере ті, на які я відповім у новому випуску. Нагадую, що подкаст – це не інтерв’ю, тож перевагу надамо запитанням, які стосуються саме психології”, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 12 квітня актор Євген Янович через розслідування відносно психолога Спартака Субботи скасував вихід нових епізодів спільного YouTube-проєкту “Подкаст терапія” та тур містами України.

ДОВІДКОВО. Особливу популярність Суббота здобув під час повномасштабного російського вторгнення, їздячи країною з турами подкасту “Терапія”. Втім, згідно з розслідуванням Іллі Полудьонного, кар’єра та експертність Спартака є “безпрецедентним масштабом брехні”.

Спартак Суббота прокоментував ключові пункти розслідування. Зокрема, він підтвердив, що працював в “Інституті когнітивного моделювання”, де обіймав посаду наукового керівника. Крім того, Суббота додав, що його можна “справедливо називати політичним психологом”. Проте звинувачення про підробку рейтингів він відкинув, наголосивши, що на цьому розуміються політичні аналітики. Він же позиціонує себе як політичний психолог, який займається психологічним аспектом роботи мас у політичній площині.

Також психолог зауважив, що був членом Української асоціаціі когнітивно-поведінкових терапевтів впродовж року, однак вирішив не продовжувати членство. Суббота запевнив, що лишається членом багатьох Європейських та Американських асоціацій.

Згодом після оприлюднення розслідування Полудьонного, українське видавництво “Віхола”, що спеціалізується на науково-популярній літературі, повідомило про те, що не продовжуватиме співпрацю з психологом Спартаком Субботою.

Водночас психотерапевт Ілля Полудьонний, котрий раніше провів семимісячне розслідування відносно популярно в Україні психолога Спартака Субботу, надвечір 16 квітня заявив про намагання зламати його мессанджер.