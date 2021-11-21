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Хода до річниці Революції Гідності: десятки силовиків охороняють Банкову, відбулися сутички

Сьогодні під час акції протесту, організованої "Рухом опору капітуляції", відбулася сутичка між десятками силовиків, які охороняють Банкову, та мітингувальниками.

Неділя, 21 листопада 2021, 20:33

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

21 листопада – день восьмої річниці Революції Гідності. Сьогодні у столиці проходили дві акції — пам’яті героїв Небесної Сотні та щодо справи “вагнерівців”, яку організував “Рух опору капітуляції”.

Ще до початку ходи учасники останньої розгорнули на фасаді торговельного центру “Глобус” банер із написом: “Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність” та портретами Володимира Зеленського та Андрія Єрмака. Протестувальники палили фаєри та вигукували гасла: “Єрмака за ґрати”, “Путін х*йло”, “Зеля сц*кло”.

Після цього з Майдану Незалежності активісти вирушили до Офісу президента – однак, там їх заблокували правоохоронці.

Поліція стала кордоном перед Банковою та не дозволяла пройти без поверхневої перевірки та огляду речей. Попри прохання дати людям спокійно пройти, правоохоронці в гучномовець говорили, що проведення перевірки відбувається суто в інтересах самих мітингувальників і закликали не “порушувати громадський порядок”.

Згодом один із правоохоронців зірвав принесений активістами стяг України, який нависав над ними. Після цього відбулася штовханина між обуреними мітингувальниками та силовиками.

Учасники акції кричали “Ганьба!”, “Пропустіть”, “Єрмака на свалку, Зеленського в відставку!”. Активісти вимагають звільнити голову Офісу президента Єрмака, інакше з 1 грудня розпочнуть безстрокову акцію за оголошення імпічменту президенту України Володимиру Зеленському.

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Зеленського та його оточення через зрив операції. Цього зроблено не було.

3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Крім цього, 9 вересня суд зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

Попри це парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні  “Європейська Солідарність” вимагала цього.

17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Про те, чи загрожує Зеленському та Єрмаку тюрма через розслідування Bellingcat — в статті #Букв.

Теги: Банкова, Єрмак, Зеленський, поліція, Революція Гідності, справа вагнерівців, сутички, силовики

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