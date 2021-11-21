Хода до річниці Революції Гідності: десятки силовиків охороняють Банкову, відбулися сутички

Сьогодні під час акції протесту, організованої "Рухом опору капітуляції", відбулася сутичка між десятками силовиків, які охороняють Банкову, та мітингувальниками.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

21 листопада – день восьмої річниці Революції Гідності. Сьогодні у столиці проходили дві акції — пам’яті героїв Небесної Сотні та щодо справи “вагнерівців”, яку організував “Рух опору капітуляції”.

Ще до початку ходи учасники останньої розгорнули на фасаді торговельного центру “Глобус” банер із написом: “Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність” та портретами Володимира Зеленського та Андрія Єрмака. Протестувальники палили фаєри та вигукували гасла: “Єрмака за ґрати”, “Путін х*йло”, “Зеля сц*кло”.

Після цього з Майдану Незалежності активісти вирушили до Офісу президента – однак, там їх заблокували правоохоронці.

Поліція стала кордоном перед Банковою та не дозволяла пройти без поверхневої перевірки та огляду речей. Попри прохання дати людям спокійно пройти, правоохоронці в гучномовець говорили, що проведення перевірки відбувається суто в інтересах самих мітингувальників і закликали не “порушувати громадський порядок”.

Згодом один із правоохоронців зірвав принесений активістами стяг України, який нависав над ними. Після цього відбулася штовханина між обуреними мітингувальниками та силовиками.

Учасники акції кричали “Ганьба!”, “Пропустіть”, “Єрмака на свалку, Зеленського в відставку!”. Активісти вимагають звільнити голову Офісу президента Єрмака, інакше з 1 грудня розпочнуть безстрокову акцію за оголошення імпічменту президенту України Володимиру Зеленському.