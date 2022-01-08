Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході денна температура повітря коливатиметься від -1°C до -3°C. У Волинській та Рівненській областях ні вдень, ні вночі опади не прогнозуються.
Уночі температура повітря опуститься до -6…-8°C.
Така ж денна температура триматиметься і в північних, центральних та східних регіонах. Опади не очікуються.
Найтепліше буде на півдні країни: в Одеській та Херсонській областях температура повітря коливатиметься в межах +2°C, а на Кримському півострові – до +4°C.
- Нагадаємо, цієї зими у столиці України зафіксували температурний рекорд. 3 січня в Києві вперше за 142 роки з початку ведення спостережень середньодобова температура повітря становила +4,3°С.