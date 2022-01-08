8 січня на території України прогнозується ясна погода без опадів, лише у західних областях очікуються сніг та мокрий сніг. У Києві удень буде 0…+2°C, уночі похолоднішає до -8°C. Опадів не прогнозується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході денна температура повітря коливатиметься від -1°C до -3°C. У Волинській та Рівненській областях ні вдень, ні вночі опади не прогнозуються.

Уночі температура повітря опуститься до -6…-8°C.

Така ж денна температура триматиметься і в північних, центральних та східних регіонах. Опади не очікуються.

Найтепліше буде на півдні країни: в Одеській та Херсонській областях температура повітря коливатиметься в межах +2°C, а на Кримському півострові – до +4°C.