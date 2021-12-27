Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
У південній частині, вдень і у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується сніг, на півдні Одещини та в Криму мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.
На дорогах країни місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу. При цьому, на сході країни та Дніпропетровщині вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу, у південній частині та на Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.
- Нагадаємо, 26 грудня, погода у південній та східній частинах України була хмарною з мокрим снігом, на решті території – мінливо хмарною з невеликим снігом. На дорогах країні місцями ожеледиця.