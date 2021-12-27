У понеділок, 27 грудня, погода в Україні буде холодною, з мокрим снігом та ожеледицею.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

У південній частині, вдень і у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується сніг, на півдні Одещини та в Криму мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу. При цьому, на сході країни та Дніпропетровщині вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу, у південній частині та на Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.