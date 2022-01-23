23 січня по всій території України буде сніжитиме, а температура повітря буде мінусовою.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України у неділю вдень температура триматиметься у діапазоні між -2..-5°C, вночі опуститься до позначки -8 градусів. Можливі пориви вітру до -12 м/с.

На півночі вдень буде -2..-5 градусів, уночі буде мороз до -9 градусів. У центрі температура від -2 до -4 градусів, вночі температура коливатиметься між -7 і -9°C.

На сході України вдень температура буде -2..-6°C, вночі може опуститися до -12 градусів морозу.

На півдні температура коливатиметься від 1 градуса вище нуля до -2°C. Вночі можливий мороз до -7°C.