Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході України у неділю вдень температура триматиметься у діапазоні між -2..-5°C, вночі опуститься до позначки -8 градусів. Можливі пориви вітру до -12 м/с.
На півночі вдень буде -2..-5 градусів, уночі буде мороз до -9 градусів. У центрі температура від -2 до -4 градусів, вночі температура коливатиметься між -7 і -9°C.
На сході України вдень температура буде -2..-6°C, вночі може опуститися до -12 градусів морозу.
На півдні температура коливатиметься від 1 градуса вище нуля до -2°C. Вночі можливий мороз до -7°C.
- Нагадаємо, 22 січня, в Україні був невеликий сніг і пориви вітру до 20 м/с.