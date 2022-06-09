Росіяни продовжують красти українське. Цього разу вони переклали російською мовою пісню "Мам" Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна).

Про це у своєму Instagram-акаунті повідомив український радіоведучий Слава Дьомін.

Він опублікував у соцмережі фрагмент чорно-білого ролика, який супроводжується піснею “Мам”.

Однак текст україномовної пісні гурту “Скрябін” звучить російською мовою.

“Рашисти вкрали пісню Скрябіна “Мам”. Вже холодильників і пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як зажди, гівняно”, – написав Слава Дьомін.