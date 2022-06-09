Про це у своєму Instagram-акаунті повідомив український радіоведучий Слава Дьомін.
Він опублікував у соцмережі фрагмент чорно-білого ролика, який супроводжується піснею “Мам”.
Однак текст україномовної пісні гурту “Скрябін” звучить російською мовою.
“Рашисти вкрали пісню Скрябіна “Мам”. Вже холодильників і пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як зажди, гівняно”, – написав Слава Дьомін.
- Нагадаємо, вуличні музиканти Івано-Франківська більше не зможуть публічно виконувати пісні російською мовою. Про відповідну заборону повідомив мер міста Руслан Марцінків.
- Також повідомлялось, що 21 травня режисер білоруського походження Сергій Лозниця під час нагородження на кінофестивалі у Каннах виступив проти бойкоту російської культури.