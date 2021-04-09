Повідомлення про нібито “підготовку України до наступу на Донбас” не відповідають дійсності.

Про це заявив головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

Він наголосив, що поширення цієї інформації є цілеспрямованою кампанією з дезінформації.

“Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля”, – заявив Хомчак.

Також він закликав не піддаватися на провокації та не поширювати фейкову інформацію.

Крім того, Хомчак зауважив, що вище військово-політичне керівництво України визначило пріоритетним політико-дипломатичний сценарій врегулювання міжнародного збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях.

“Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України. Бувши відданою загальнолюдським цінностям та нормам міжнародного гуманітарного права, наша держава на перше місце ставить життя своїх громадян”, – додав він.

За його словами, Збройні сили України готові до адекватної відповіді на агресію ворога.

Хомчак зазначив, що Росія використовує шантаж застосування військової сили для загострення ситуації на лінії зіткнення.

“Нарощення міжвидових угруповань військ (сил) уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України використовується Кремлем у якості додаткового інструменту тиску. На цьому тлі Україну підтримує увесь цивілізований світ. Ми не самі перед обличчям ворога”, – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він також розповів про співпрацю України з НАТО й наголосив, що вона має винятково мирний характер з метою досягнення критеріїв для вступу в Альянс та зміцнення обороноздатності країни.

“Євроатлантичний вибір України є суверенним правом нашої держави, на яке не має права впливати Росія”, – додав Хомчак.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, наскільки серйозна ситуація на Сході нашої держави та кордоні з Росією. За словами Хомчака, ситуація все ще контрольована.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.