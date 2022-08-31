Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників та гостей Венеційського кінофестивалю з закликом скористатись своєю важливою позицією у суспільстві, гучним словом та впливовим голосом і "зробити найменше" – не мовчати про події в Україні.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він подякував за можливість звернутися до присутніх на заході та розповісти про Україну, її народ та повномасштабну війну РФ.

“Історія – поза конкурсом і поза межами людяності та здорового глузду. Хоррор тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів. 189 днів війни, яка йде в Україні і від якої нібито втомились Європа і світ. Так каже Росія. Цього хоче Росія. Примітивний сюжет у трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну”, – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що цей задум ніколи не має втілитись у життя. А найменше, що можна сьогодні зробити – це не мовчати, не боятися, не відвертатись, не проходити повз і не бути байдужим до війни в Україні, яку розв’язала РФ.

Для когось сила – це ракети та ядерні боєголовки, проте для усього цивілізованого світу, сила – у філософії та ментальності, це сенси і слова, зазначив глава держави. Він наголосив, що для України – це ще й зброя.

Та пояснив, що необхідно, аби кожна держава та інституція мала чітке уявлення про те, що зараз переживає Україна. Для людей у сфері кіно важливо донести події найбільш зрозумілою для них мовою.

Під час промови президента не ввімкнули моторошні кадри вибухів та руйнувань, натомість поставили “титри” з іменами дітей, котрих вбила РФ, із зазначенням віку жертв збройної агресії.

На момент запису відео, в Україні через повномасштабну війну РФ загинули 358 дітей, понад 735 – дістали поранення, 223 – пропали безвісти, водночас понад 7 тисяч українських дітей росіяни примусово вивезли до РФ. За 6 місяців десятки тисяч цивільних загинули.

Російська армія, котра називає себе другою армією світу, атакувала 2061 школи, та 798 дитячих садочків.

Понад 6 мільйонів українців змушені були полишити свої домівки, понад 5 млн, переважно жінки та діти, — знайшли прихисток за кордоном.

“Це і є список Кремля..Чи буде продовження?”, – з’являється напис у відео.

За словами Зеленського, відповідь на це запитання нині залежить від усіх нас і порадив, щоразу, коли хтось каже про втому від війни, згадати ці “титри”.

“Я впевнений, що весь цивілізований світ ніколи не зможе відмахнутись від цих імен, не здасться, буде з Україною до переможного кінця, коли правда і справедливість почують оплески”, – резюмував президент.

Довідка. Венеційський міжнародний кінофестиваль — найстаріший кінофестиваль у світі, заснований в 1932 році за ініціативи Беніто Муссоліні. Проводиться щорічно у вересні на острові Лідо. У конкурсі беруть участь повнометражні художні фільми, які не демонструвалися за межами країни-виробника і не брали участі в інших фестивалях. Приймаються 70, 35 і 16 мм фільмокопії, субтитрировані на італійську мову.

Французька актриса Катрін Деньов 31 серпня 2022 року під час фотосесії у день відкриття Венеціанського кінофестивалю з’явилася у вбранні, яке прикрасила значком у вигляді українського прапора.

79-й Венеціанський кінофестиваль відбуватиметься в Італії з 31 серпня до 10 вересня 2022 року.