Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що обговорив мирну пропозицію Києва зі своїми колегами з "Групи семи" сьогодні вранці після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це інформує CNN.

Держсекретар США згадав “формулу миру” від президента України.

“Я можу просто сказати вам, що ми розглядаємо те, що він висунув. Сьогодні вранці я дивився відео з нашими партнерами з G7. І це одна з речей, про які ми говорили”, — сказав Блінкен.

Блінкен назвав мирні пропозиції Зеленського “хорошим початком”.

Блінкен не сказав, скільки часу знадобиться США та Україні для спільної оцінки плану. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що обидві сторони погодилися переглянути план вчора під час зустрічі президента США Джо Байдена та Зеленського.

З якими кордонами погодилася б Україна в мирній угоді? Блінкен сказав, що США та Україна погодилися щодо загальних мирних зусиль. Він не відповів більш прямо на запитання, чи прийме Київ пропозицію повернути територію до своїх кордонів до вторгнення 24 лютого – і опісля зупинитися.

“З усіх наших розмов з Україною, включаючи вчорашні розмови між президентом Байденом і президентом Зеленським, стає зрозуміло, що ми маємо ті самі цілі: вільна і незалежна, процвітаюча, демократична Україна, яка демонструє що принципи статуту Організації Об’єднаних Націй дотримуються, включно з територіальною цілісністю, суверенітетом і незалежністю, і це те, що президент повторив учора”, – сказав Блінкен.

Держсекретар сказав, що Україна повідомила США, що зараз вона зосереджена на поверненні своїх східних і південних територій, які були окуповані з лютого. Проте, це не означає, що Україна не має право претендувати на території, окуповані зокрема у 2014 році.

Росія, своєю чергою, за словами Блінкена, не проявила “значного інтересу” до дипломатичних кроків у припиненні війни.