29 березня міністр оборони Хорватії Маріо Баножич висловив підтримку у боротьбі українського народу за волю та європейське майбутнє, зауваживши, що країна розглядає можливість передачі Україні гвинтокрили Мі-8.

Про це глава оборонного відомства зазначив під час спільної пресконференції з міністром оборони України в Media Center Ukraine-Odesa.

Міністр наголосив, що Хорватія підтримувала Україну з перших днів війни фінансово, політично, дипломатично і технічно. Нині ж уряд країни розглядає можливість передачі 14 гвинтокрилів Мі-8.

“Один із кроків подальшої підтримки — це рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. Один із пунктів — гелікоптери Мі-8. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо завершити передання”, — зазначив Баножич.

Глава відомства наголосив, що його візит — це ще одне підтвердження того, що Хорватія і хорватський народ солідарні з Україною. І підтримують боротьбу за свободу від самого початку, і продовжуватимуть так довго, “як це буде потрібно”.

Довідка. Мі-8 багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ імені М. Л. Миля на початку 1960-х років в бувшому Радянському Союзі. Є наймасовішим дводвигуновим вертольотом у світі, а також входить до списку наймасовіших гелікоптерів в історії авіації. Широко використовується в багатьох країнах світу для виконання великої кількості цивільних і військових завдань. На 2014 рік є другим за поширеністю військовим вертольотом в світі (після S-70 / UH-60).