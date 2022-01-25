Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що в разі війни України з Російською Федерацією його країна максимально дистанціюється від військового конфлікту. Він наголосив, що Україні "не місце в НАТО" та пообіцяв відкликати зі сходу Європи хорватський військовий контингент, який входить до сил НАТО.

Про це повідомляє хорватська щоденна газета Jutarnji list.

Міланович заявив, що Хорватія не має наміру “бути пожежником” у конфлікті РФ та України. Окрім того, він наголосив, що Україні треба слухати не лише Захід, але й Росію. При цьому, Революцію гідності він назвав “державним переворотом”.

“НАТО нарощує свою присутність. Ми тут ні до чого і не будемо причетні. Якщо відбудеться ескалація, ми відступимо до останнього хорватського солдата”, – сказав президент Хорватії.

Міланович зазначив, що усіма силами заважатиме будь-якому залученню Хорватії до військового протистояння. Він наголосив, що рішення нібито пов’язане з динамікою внутрішньої політики США, в якій він бачить “непослідовність та небезпеку”.

Президент Хорватії назвав Україну однією з найкорумпованіших країн світу, заявивши, що країні “не місце в НАТО”.

Міланович вкотре розкритикував прем’єра Хорватії Андрея Пленковича за візит до України.