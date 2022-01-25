Про це повідомляє хорватська щоденна газета Jutarnji list.
Міланович заявив, що Хорватія не має наміру “бути пожежником” у конфлікті РФ та України. Окрім того, він наголосив, що Україні треба слухати не лише Захід, але й Росію. При цьому, Революцію гідності він назвав “державним переворотом”.
“НАТО нарощує свою присутність. Ми тут ні до чого і не будемо причетні. Якщо відбудеться ескалація, ми відступимо до останнього хорватського солдата”, – сказав президент Хорватії.
Міланович зазначив, що усіма силами заважатиме будь-якому залученню Хорватії до військового протистояння. Він наголосив, що рішення нібито пов’язане з динамікою внутрішньої політики США, в якій він бачить “непослідовність та небезпеку”.
Президент Хорватії назвав Україну однією з найкорумпованіших країн світу, заявивши, що країні “не місце в НАТО”.
Міланович вкотре розкритикував прем’єра Хорватії Андрея Пленковича за візит до України.
“Нехай Пленкович загрожує Росії скільки завгодно. Крім того, що він двічі відвідував Україну, він не знає, що там відбувається”, – сказав президент Хорватії.
- Нагадаємо, у січня 2020 року перемогу на президентських виборах здобув колишній голова уряду держави Зоран Міланович. Міланович на виборах представляв інтереси опозиційної партії соціал-демократів.
- У грудні 2021 року Хорватія стала шостою державою Євросоюзу, котра уклала з Україною двосторонню декларацію про визнання європейської перспективи України.
- Раніше Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до НАТО залежить від трьох держав-членів Альянсу, які будують свої відносини з Києвом крізь призму двосторонніх відносин з Росією.
- Проте, він зазначив, що Україна продовжуватиме реформи на шляху до членства у НАТО, попри вимоги та погрози Російської Федерації.
- При цьому, на Росії заявили, що з “великим занепокоєнням” спостерігає за тим, що США привели 8 500 військовослужбовців у бойову готовність на випадок ескалації кризи в Україні.