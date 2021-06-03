Хорватія пом’якшила умови в’їзду в країну для українців. Вони діятимуть до 15 червня.

Про це у Twitter повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич

“Хорватія пом’якшує умови в’їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування”, – повідомив посол.

Хорватія пом'якшує умови в'їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування. Детальніше https://t.co/133MvyZU8M pic.twitter.com/3LnL4OTN0q — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) June 2, 2021

Додамо, що для в’їзду в Хорватію також можна надати негативний результат швидкого тесту на антиген, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до поїздки.

Вакциновані люди можуть в’їжджати на територію Хорватії, надавши COVID-паспорт. Такий документ Україна планує запустити у липні. При цьому від моменту отримання другої дози вакцини проти коронавірусу Pfizer, Moderna, або AstraZeneca повинно минути не менше 14 днів.

Особи, які подорожують з метою туризму повинні також надати документальне підтвердження про сплату готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у країні.

Ці правила діють до 15 червня.