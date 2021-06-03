Про це у Twitter повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич
“Хорватія пом’якшує умови в’їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування”, – повідомив посол.
Хорватія пом'якшує умови в'їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування. Детальніше https://t.co/133MvyZU8M pic.twitter.com/3LnL4OTN0q
— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) June 2, 2021
Додамо, що для в’їзду в Хорватію також можна надати негативний результат швидкого тесту на антиген, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до поїздки.
Вакциновані люди можуть в’їжджати на територію Хорватії, надавши COVID-паспорт. Такий документ Україна планує запустити у липні. При цьому від моменту отримання другої дози вакцини проти коронавірусу Pfizer, Moderna, або AstraZeneca повинно минути не менше 14 днів.
Особи, які подорожують з метою туризму повинні також надати документальне підтвердження про сплату готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у країні.
Ці правила діють до 15 червня.
- У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Повномасштабний запуск цієї програми у всьому блоці планують через місяць. Зокрема, сертифікати вакцинації запустили Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща.