Про це поінформували в пресслужбах УЄФА та Української асоціації футболу.
Місце проведення матчу: стадіон “Хемпден Парк”, Глазго (Шотландія).
Час початку матчу: о 22:00 (за київським часом).
Хто транслюватиме: в прямому ефірі поєдинок покаже телеканал “Футбол 1” та сервіс OLL.TV.
Як відомо, збірні Хорватії та Шотландії грають у групі D.
Хорвати отримали перше очко в попередньому турі, коли зіграли внічию з Чехією (1:1). Наразі збірна Хорватії займає третю позицію, випередивши команду Шотландії за різницею голів.
Шотландці, своєю чергою, зіграли внічию зі збірною Англії.
Орієнтовні склади команд:
Хорватія: Лівакович; Врсалько, Ловрен, Віда, Гвардіол; Модрич, Брозович, Ковачич; Иванушец, Перишич; Петкович.
Шотландія: Маршалл; Мактоміней, Хенлі, Тірні; О’Доннелл, Гілмор, Макгрегор, Макгінн, Робертсон; Дайкс, Адамс.
Чому цей матч важливий для збірної України?
Як відомо, 21 червня збірна України в третьому турі групового раунду Євро-2020 поступилася команді Австрії (з рахунком 0:1) та зайняла третю позицію у групі С.
Тепер пробитися до плей-офф підопічні Андрія Шевченка можуть лише за рейтингом третіх місць (чотири кращі команди із шести).
Наразі відомі 11 учасників 1/8 фіналу із 16-ти:
• Вийшли з першого місця у групі: Італія, Бельгія, Нідерланди.
• Вийшли з другого місця у групі: Уельс, Данія, Австрія.
• Вийшла з третього місця у групі: Швейцарія.
• Вийшли з групи, але місце не визначено: Чехія, Англія, Швеція, Франція.
На решту п’ять вакансій претендують 10 команд: Хорватія і Шотландія (група D), Словаччина, Іспанія, Польща (група Е), Німеччина, Португалія, Угорщина (група F), а також збірні, які завершили груповий турнір і перебувають у режимі очікування: Фінляндія (група В) та Україна (група С).
Наразі збірна України посідає у рейтингу третіх команд третє місце.
Українці точно випередили Фінляндію, проте не можуть обійти Швейцарію. Тож тепер усе вирішать останні матчі в групах D, Е і F.
Потрібен один сприятливий розклад із трьох:
1. Зокрема, збірній України потрібна нічия в матчі Хорватія — Шотландія (група D).
За такого результату сьогоднішнього матчу третє місце посядуть хорвати, в яких буде лише два очки в активі (проти трьох у збірної України).
2. Що стосується групи Е, то сприятливою для збірної України буде ситуація: якщо Іспанія переможе Словаччину (в останньої буде три очки й мінусова різниця м’ячів; правда, рахунок 3:2, 4:3 тощо не влаштовує), а Швеція не поступиться Польщі.
Ситуація, за якої Словаччина переможе Іспанію, а Швеція не програє Польщі, також влаштовує українців.
Обидва матчі відбудуться завтра, 23 червня.
3. У групі F українській збірній потрібно розраховувати або на розгромну поразку Португалії від Франції (і при цьому на поразку Угорщини від Німеччини), або на розгромну перемогу Угорщини (і будь-яку поразку Португалії).
Матчі Німеччина — Угорщина та Португалія — Франція відбудуться завтра.
Згідно із сіткою, у разі виходу до 1/8 фіналу збірна України може потрапити на переможців групи E або F.
- Як відомо, у п’ятницю, 11 червня, стартував чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020), який був перенесений через пандемію коронавірусу з минулого року. #Букви розповідали, що відомо про “Євро-2020”, які збірні в ньому візьмуть участь та коли і з ким зіграє національна збірна України.
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- Водночас 17 червня збірна України здобула дуже важливу перемогу над Північною Македонією в другому турі групового етапу Євро-2020.