У вівторок, 22 червня, на чемпіонаті Європи з футболу відбудеться поєдинок збірних Хорватії та Шотландії. Це один із тих матчів, які визначать подальшу долю національної збірної України на Євро-2020.

Про це поінформували в пресслужбах УЄФА та Української асоціації футболу.

Місце проведення матчу: стадіон “Хемпден Парк”, Глазго (Шотландія).

Час початку матчу: о 22:00 (за київським часом).

Хто транслюватиме: в прямому ефірі поєдинок покаже телеканал “Футбол 1” та сервіс OLL.TV.

Як відомо, збірні Хорватії та Шотландії грають у групі D.

Хорвати отримали перше очко в попередньому турі, коли зіграли внічию з Чехією (1:1). Наразі збірна Хорватії займає третю позицію, випередивши команду Шотландії за різницею голів.

Шотландці, своєю чергою, зіграли внічию зі збірною Англії.

Орієнтовні склади команд:

Хорватія: Лівакович; Врсалько, Ловрен, Віда, Гвардіол; Модрич, Брозович, Ковачич; Иванушец, Перишич; Петкович.

Шотландія: Маршалл; Мактоміней, Хенлі, Тірні; О’Доннелл, Гілмор, Макгрегор, Макгінн, Робертсон; Дайкс, Адамс.

Чому цей матч важливий для збірної України?

Як відомо, 21 червня збірна України в третьому турі групового раунду Євро-2020 поступилася команді Австрії (з рахунком 0:1) та зайняла третю позицію у групі С.

Тепер пробитися до плей-офф підопічні Андрія Шевченка можуть лише за рейтингом третіх місць (чотири кращі команди із шести).

Наразі відомі 11 учасників 1/8 фіналу із 16-ти:

• Вийшли з першого місця у групі: Італія, Бельгія, Нідерланди.

• Вийшли з другого місця у групі: Уельс, Данія, Австрія.

• Вийшла з третього місця у групі: Швейцарія.

• Вийшли з групи, але місце не визначено: Чехія, Англія, Швеція, Франція.

На решту п’ять вакансій претендують 10 команд: Хорватія і Шотландія (група D), Словаччина, Іспанія, Польща (група Е), Німеччина, Португалія, Угорщина (група F), а також збірні, які завершили груповий турнір і перебувають у режимі очікування: Фінляндія (група В) та Україна (група С).

Наразі збірна України посідає у рейтингу третіх команд третє місце. Українці точно випередили Фінляндію, проте не можуть обійти Швейцарію. Тож тепер усе вирішать останні матчі в групах D, Е і F.

Потрібен один сприятливий розклад із трьох:

1. Зокрема, збірній України потрібна нічия в матчі Хорватія — Шотландія (група D).

За такого результату сьогоднішнього матчу третє місце посядуть хорвати, в яких буде лише два очки в активі (проти трьох у збірної України).

2. Що стосується групи Е, то сприятливою для збірної України буде ситуація: якщо Іспанія переможе Словаччину (в останньої буде три очки й мінусова різниця м’ячів; правда, рахунок 3:2, 4:3 тощо не влаштовує), а Швеція не поступиться Польщі.

Ситуація, за якої Словаччина переможе Іспанію, а Швеція не програє Польщі, також влаштовує українців.

Обидва матчі відбудуться завтра, 23 червня.

3. У групі F українській збірній потрібно розраховувати або на розгромну поразку Португалії від Франції (і при цьому на поразку Угорщини від Німеччини), або на розгромну перемогу Угорщини (і будь-яку поразку Португалії).

Матчі Німеччина — Угорщина та Португалія — Франція відбудуться завтра.

Згідно із сіткою, у разі виходу до 1/8 фіналу збірна України може потрапити на переможців групи E або F.