Про це повідомляє видання Vecernji List.
Відповідний лист до президента направив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич. У відповідь Зоран Міланович заявив, що причина участі хорватських військовослужбовців у місії є незрозумілими та невиправданими.
Також, на думку Мілановича, міністр оборони не має повноважень ініціювати такий запит. Тому голова держави очікуватиме, що до нього звернеться уряд чи парламент.
За словами президента, у проєкті рішення конкретно не зазначено ані діяльність, яку здійснюватимуть члени хорватської армії за кордоном, ані дії чи заходи, які здійснюватимуть військовослужбовці ЗСУ на території Хорватії.
Ще одна причина — Україна “формально не внесена до переліку союзників Республіки Хорватія, війська яких можуть проходити та прибувати на навчання до країни, як це передбачено конституцією та законами”.
Втім, міністр оборони заявив, що не бачить жодних причин, чому Міланович відхилив його лист.
- Рада Європейського Союзу затвердила правові акти, що необхідні для приєднання Хорватії до зони євро вже з 1 січня 2023 року. Хорватія стане 20 країною ЄС, яка використовуватиме загальноєвропейську валюту.
- Хорватський лідер Зоран Міланович заявив, що закликатиме парламент Хорватії заблокувати заявки Швеції та Фінляндії щодо членства у НАТО, у разі якщо не буде прийнято реформу виборчого законодавства у Боснії та Герцеговині.
- Хорватія, слідом за іншими європейськими державами, вирішила вислати з країни низку російських дипломатів. Таким чином у Хорватії вирішили відповісти на жахіття, яке творили російські військові у містечку під Києвом Буча.