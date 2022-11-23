Президент Хорватії Зоран Міланович відмовився попередньо погодитися на участь хорватських військовослужбовців у місії ЄС, яка організовує підготовку та навчання українських захисників.

Про це повідомляє видання Vecernji List.

Відповідний лист до президента направив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич. У відповідь Зоран Міланович заявив, що причина участі хорватських військовослужбовців у місії є незрозумілими та невиправданими.

Також, на думку Мілановича, міністр оборони не має повноважень ініціювати такий запит. Тому голова держави очікуватиме, що до нього звернеться уряд чи парламент.

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За словами президента, у проєкті рішення конкретно не зазначено ані діяльність, яку здійснюватимуть члени хорватської армії за кордоном, ані дії чи заходи, які здійснюватимуть військовослужбовці ЗСУ на території Хорватії.

Ще одна причина — Україна “формально не внесена до переліку союзників Республіки Хорватія, війська яких можуть проходити та прибувати на навчання до країни, як це передбачено конституцією та законами”.

Втім, міністр оборони заявив, що не бачить жодних причин, чому Міланович відхилив його лист.