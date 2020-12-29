Хорватію сколихнув потужний землетрус, – відео

Covid-19 Україна

оновлено 29.12.2020 о 15:02

Всього:

1037362 (+6988)

Хворіють:

337446 (+6988)

Вилікувались:

681835 (+16106)

Померло:

18081 (+232)

15:36 У Ріо-де-Жанейро на Новий рік закриють пляжі через COVID-19
15:30 Емма Робертс вперше стала мамою
15:25 Іран почав випробування своєї вакцини проти COVID-19
14:47 В паперах австралійського поета знайшли коробку цукерків, яким понад сто років
14:39 В Україні заснують щорічну премію в 5000 грн учасникам ЗНО з найкращими результатами
14:01 Відомі люди, які померли у 2020 році: Пет Квінн – один з авторів Ice Bucket Challenge
13:58 В Пакистані виявили британський штам COVID-19
13:40 Україна отримає 16 млн доз вакцини проти COVID-19 в рамках COVAX – Немчінов
13:30 У Львові вперше провели операцію з пересадки печінки
12:56 Модні стрижки для жінок: ТОП-10 стильних образів
12:43 У США цуцика, якого врятували зі щелепи алігатора, зробили помічником шерифа
12:42 Боротьба з ожирінням: в Британії з 2022 року заборонять рекламу нездорової їжі
11:39 Прах Джеймса Духана з серіалу Star Trek доставили на борт МКС, виконавши його передсмертне бажання
11:34 У катівнях окупантів на Донбасі знаходиться 251 українець – Денісова
10:59 На Київщині депутат селищної ради замовив вбивство двох людей
10:54 У Білорусі починається вакцинація населення російською вакциною «Супутник V»
10:32 В Угорщині з'явився електронний COVID-паспорт з даними про тести і щеплення
10:18 У Києві за добу виявили понад 950 нових випадків COVID-19
09:59 У США стане обов’язковою система ідентифікації дронів
09:44 Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з допомогою для України
09:27 В Іспанії будуть реєструвати тих, хто відмовився від вакцини COVID-19
08:26 За минулу добу в Україні виявлено 6 988 нових випадків COVID-19
08:00 Дженніфер Еністон зацькували в соцмережах через «пандемічну» ялинкову іграшку
07:41 29 грудня 2020 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
00:58 Українські мігранти у Польщі отримають безкоштовне щеплення проти COVID-19
00:05 Росія добудувала відрізок «Північного потоку-2» у Німеччині

28 грудня

23:17 Україна створить національний центр зберігання COVID-вакцин — Радуцький
22:23 Фракція «Голосу» в парламенті змінила керівництво
21:25 Уряд оновив структуру місцевих держадміністрацій: що зміниться

Хорватію сколихнув потужний землетрус, – відео

У вівторок, 29 грудня, Хорватію сколихнув потужний землетрус. Силу поштовхів оцінили у 6,2 бала за шкалою Ріхтера.

Вівторок, 29 грудня 2020, 15:18

Про це повідомляє видання Vijesti.

Зазначається, що потужний землетрус стався наступного дня після декількох підземних поштовхів силою у 5 балів за шкалою Ріхтера

Землетрус тривав понад 20 секунд та стався о 12:20 за місцевим часом. Його відчули на всій території країни, але епіцентр досі не визначено. Спочатку було зафіксовано основний потужний поштовх. Після цього зафіксували серію дрібніших.

Частина столиці країни залишилася без світла. Люди тим часом діляться відео з місця подій. На кадрах видно руйнування будівель. Про людські жертви інформації поки немає.

Землетрус відчули навіть у парламенті Словенії.

Теги: відео, землетрус, Хорватія

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись