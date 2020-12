Хорватію сколихнув потужний землетрус, – відео

Про це повідомляє видання Vijesti.

Зазначається, що потужний землетрус стався наступного дня після декількох підземних поштовхів силою у 5 балів за шкалою Ріхтера

Землетрус тривав понад 20 секунд та стався о 12:20 за місцевим часом. Його відчули на всій території країни, але епіцентр досі не визначено. Спочатку було зафіксовано основний потужний поштовх. Після цього зафіксували серію дрібніших.

Частина столиці країни залишилася без світла. Люди тим часом діляться відео з місця подій. На кадрах видно руйнування будівель. Про людські жертви інформації поки немає.

Землетрус відчули навіть у парламенті Словенії.

Strong earthquake in Petrinja, Croatia (6,3 magnitude), felt in the Slovenian parliament, Ljubljana. I just hope and pray that there are no casualties!🙏 pic.twitter.com/lVFW63uXTO

— Domen Gorensek (@Domen_G) December 29, 2020