Одинадцятикласник з Харкова опублікував у TikTok відео, в якому заявив, що в одній зі шкіл міста трапиться “те ж саме, що було у Казані”.

Про це у Facebook повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Так, 1 та 2 червня анонімний користувач опублікував у TikTok відео з погрозами. Зокрема, він заявив, що 5 червня, у день свята останнього дзвоника, у двох харківських школах стануться події на кшталт травневого теракту в російському місті Казань.

Вже за добу кіберфахівці СБУ встановили особу псевдотерориста. Ним виявився учень однієї зі шкіл, де нібито мав статися теракт.

З хлопцем провели розмову й він зізнався, що публікував ці відео, оскільки хотів популярності в TikTok. Школяр розкаявся та перепросив за свій вчинок.

Місцеві Telegram-канали опублікували відеоролики з вибаченнями школяра.

“Я не хотів нічого поганого, лише хайпу, але обрав дурну ідею для популярності. У майбутньому такого ніколи не повториться, і я нікому не раджу робити хайп на брудних темах”, – зазначив школяр.



В СБУ наголошують, що погроза вчинення терористичного акту є кримінальним злочином. За цей вчинок передбачена відповідальність за ст. 258 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Однак кримінальна відповідальність настає з 14-річного віку.