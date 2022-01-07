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Свято Різдва Христового – найурочистіше серед дванадесятих, воно відзначається аж до наступного свята – Хрещення. Цей період називають Святками. В Україні здавна у ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік.
Щороку перед Різдвом християни дотримуються строгого різдвяного посту – Пилипівки, який починається з 28 листопада і закінчується 7 січня. Під час посту люди стараються духовно очиститись та покаятись у гріхах.
Напередодні Різдва 6 січня відбувається Святий Вечір – люди готують 12 пісних страв на честь 12 апостолів Христа.
Традиційно на столі стоять узвар, пампухи, борщ з вушками і кутя, яка є головною стравою Святого Вечора.
А сідає родина вечеряти лише після того, як на вечірнє небо зійде перша зірка – господар хати запалює різдвяну свічку, промовляє молитву і благословляє їжу.
7 січня люди йдуть на богослужіння, а далі – ходять в гості до родичів, колядують та водять вертепи – пересувні театри з людей або ляльок, які показують вистави про народження Христа у Віфлеємі. У цей день закінчується різдвяний піст.
Різдвяні прикмети
Іней на деревах у перші три дні різдвяних свят – до рясного врожаю на полях;
Якщо на Різдво тепло – весна буде холодна;
Якщо налетіла хуртовина напередодні Різдва — дерева рано зазеленіють, буде рання весна;
Якщо 7 січня йде сніг, рік буде хорошим;
Якщо Різдво припадає на воскресіння, то влітку варто чекати багато ягід та меду;
Якщо знайти на Різдво монетку, то варто чекати прибутку;
Якщо за столом випадково розлили узвар, або чай, це до грошей і успіху;
Якщо на небі видно зірки – варто очікувати врожаю гречки та гороху;
Якщо з 6 на 7 січня вигляне молодий місяць — варто очікувати на легкий і прибутковий рік.
- У ніч з 6 на 7 січня християни східного обряду святкують Різдво Христове. У цей день закінчується сорокаденний Різдвяний піст і починаються 12-денні святки.
- Українська колядка: старовинні тексти та історія походження.
- У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Православної церкви України розпочалося святкове богослужіння у Навечір’я Різдва Христового.
- Нагадаємо, в Україні існує давня традиція: на Щедрий вечір і старий Новий Рік 13-14 січня українці співають щедрівки. За давніми звичаями щедрують лише дiвчата та діти.