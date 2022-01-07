Сьогодні християни східного обряду відзначають Різдво. Зокрема, Православна Церква України, Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Православна Церква Чеських земель і Словаччини, Афонські монастирі, Бесарабська митрополія Румунської православної церкви, а також Українська греко-католицька церква.

Про це повідомляють #Букви.

Свято Різдва Христового – найурочистіше серед дванадесятих, воно відзначається аж до наступного свята – Хрещення. Цей період називають Святками. В Україні здавна у ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік.

Щороку перед Різдвом християни дотримуються строгого різдвяного посту – Пилипівки, який починається з 28 листопада і закінчується 7 січня. Під час посту люди стараються духовно очиститись та покаятись у гріхах.

Напередодні Різдва 6 січня відбувається Святий Вечір – люди готують 12 пісних страв на честь 12 апостолів Христа.

Традиційно на столі стоять узвар, пампухи, борщ з вушками і кутя, яка є головною стравою Святого Вечора.

А сідає родина вечеряти лише після того, як на вечірнє небо зійде перша зірка – господар хати запалює різдвяну свічку, промовляє молитву і благословляє їжу.

7 січня люди йдуть на богослужіння, а далі – ходять в гості до родичів, колядують та водять вертепи – пересувні театри з людей або ляльок, які показують вистави про народження Христа у Віфлеємі. У цей день закінчується різдвяний піст.

Різдвяні прикмети

Іней на деревах у перші три дні різдвяних свят – до рясного врожаю на полях;

Якщо на Різдво тепло – весна буде холодна;

Якщо налетіла хуртовина напередодні Різдва — дерева рано зазеленіють, буде рання весна;

Якщо 7 січня йде сніг, рік буде хорошим;

Якщо Різдво припадає на воскресіння, то влітку варто чекати багато ягід та меду;

Якщо знайти на Різдво монетку, то варто чекати прибутку;

Якщо за столом випадково розлили узвар, або чай, це до грошей і успіху;

Якщо на небі видно зірки – варто очікувати врожаю гречки та гороху;

Якщо з 6 на 7 січня вигляне молодий місяць — варто очікувати на легкий і прибутковий рік.