Напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.

Хто нам допомагає, зібрали #Букви.

Українські бізнесмени та політики

За два дні до війни український бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про сплату його компанією СКМ податків наперед на суму 1 млрд грн та закликав до єдності влади, бізнесу та громадян України перед загрозою нападу Російської Федерації. Також Фонд Ріната Ахметова допомагає людям вижити у важких умовах війни: постачає продукти, медикаменти, – а бізнеси СКМ допомагають українській армії боронити суверенітет нашої країни.

Фонд Віктора й Олени Пінчуків залучений до пошуків, закупівлі і постачання для військових та сил територіальної оборони засобів індивідуального захисту, реанімаційних рюкзаків, а також медпрепаратів проти важких поранень.

Подружжя Олександр та Галина Гереги постачають усі необхідні для ЗСУ товари, а також створили Гуманітарний штаб: у пункти допомоги надходять десятки тонн вантажу – їжа, медикаменти, одяг, товари першої необхідності. Увесь транспортний парк “Епіцентру” залучений для допомоги захисникам: наші вантажівки, автобуси, будівельна техніка, екскаватори, машини доставки передано на потреби армії.

Практично все, що виробляють компанії бізнесмена Юрія Косюка, відправляється на благодійність (Охтирка, Суми, Миколаїв, Чернігів, Херсон, Харків) або на армію. “Ми робимо максимум, який можемо”, – сказав бізнесмен.

Фонд бізнесмена Ігоря Палиці вже виділив 30 мільйонів гривень на закупівлю гуманітарної допомоги, співпрацює з представниками партії “За майбутнє”, які в Гостомелі вивозять наших людей або ж завозить їм їжу.

Фонд Вадима Столара веде активну роботу по всій країні: забезпечує людей їжею та ліками. “Наприклад, 5 березня до нас звернулися наші друзі з Харкова, і ми відправили туди 20 тонн м’ясних продуктів. Так зараз діють усі бізнесмени, яким небайдужа наша країна”, – розповів бізнесмен.

П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко спільно з бійцями 206-го батальйону тероборони Києва передали бійцям ЗСУ та побратимам з тероборони 450 бронежилетів, повнопривідні вантажівки та спеціально оснащені пікапи, посилені бронею та озброєні кулеметами ПКМ. Раніше він спорядив зброєю тероборону “Скіф”. Бійці 206-го батальйону територіальної оборони здійснюють евакуацію мешканців Ірпеня, Бучі та навколишніх населених пунктів. Спільно з бійцями евакуацією займалось подружжя Порошенків.

Українці з усього світу мобілізувалися, щоб підтримати свій народ у його безпрецендентно-героїчній і відчайдушній боротьбі за свою незалежність. Зокрема, ця допомога передбачає і фінансовий аспект – надіслали 100 тисяч Євро, як повідомив бізнесмен Павло Фукс.

Країни

Президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда підтримали надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі.

У перший же день війни Польща розгорнула пункти приймання біженців на тлі нападу Росії на Україну. На другий день війни, 25 лютого, колона з боєприпасами від Польщі прибула до України.

Також у перший день війни в Україні приземлилися літаки з Латвії та Польщі. Союзники та партнери у межах військової допомоги спорядили вантаж зі ПЗРК Stinger та гранатометами на тлі загрози з боку Російської Федерації.

Румунія заявила про готовність відправити в Україну боєприпаси та військове обладнання. Уряд вирішив, що може прийняти поранених з нашої країни.

26 лютого у Німеччині ухвалили рішення щодо спорядження 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Stinger для Збройних сил України на тлі російської агресії в Україні.

Союзники НАТО надіслали або схвалюють військову допомогу – таку як гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання.

Японія погодила виділення Україні 100 мільйонів доларів. Кошти направлені на підтримку нашої країни та для протидії російській агресії – це перша воєнна допомога в історії Японії.

Уряд Фінляндії відправив до України автомати, боєприпаси, бронежилети та комбіновані каски. Окрім цього, буде доставлено два пункти першої допомоги та пакети бойового пайка.

На сьомий день вторгнення РФ до України надійшла нова партія безпілотників Bayraktar TB2.

Європейський Союз виділить Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Відповідний Меморандум уже підписано.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу українцям та захист їхніх прав як осіб, що вимушено залишили Україну на тлі російського вторгнення.

Публічні особи, компанії



На знак солідарності та підтримки України компанія CD PROJEKT Group (творці Відьмака та Кіберпанк-2077) пожертвувала Україні 1 млн злотих (понад 7 млн грн).

Шеф-кухар і глобальний гуманітарний діяч Хосе Андрес забезпечує харчування вздовж західного кордону України через організацію World Central Kitchen.

26 лютого хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Росії та особисто Путіну кібервійну. Вони закликали “не залишити каменя на камені” від РФ.

Мільярдер, бізнесмен, науковець і засновник SpaseX Ілон Маск заявив, що до України їдуть термінали для отримання широкосмугового інтернету Starlink. 3 березня термінали почали вводити в експлуатацію.

Британський футболіст Девід Бекхем опублікував серію фото, на яких зображено наслідки російської агресії в Україні. У публікації спортсмен закликав допомогти українцям, насамперед дітям. Він з дружиною Вікторією Бекхем відкрити благодійний фонд на допомогу українцям.

Гуманітарна пошта Meest з Європи, Канади і США пояснила, як правильно передати допомогу Україні на тлі російської агресії – компанія щодня надсилає до представництв в Європі, Канаді та США тисячі тонн гуманітарної допомоги на потреби наших Захисників та українського народу. Meest-America переорієнтувала свій бізнес, аби сконцентруватися на допомозі Україні – компанія тепер займається надсиланням гуманітарної допомоги постраждалим від війни містам.

Німецький гурт Rammstein висловив свою підтримку українському народу, котрий бореться проти російської військової агресії. Раніше Тілль Ліндеманн скасував концерти в Москві та Новосибірську через дії РФ в Україні, також вокаліст гурту допомагає українським біженцям.

Акторська пара Міла Куніс (уродженка Чернівців) і її чоловік Ештон Катчер збирають Україні допомогу – пара пожертвувала 3 млн доларів та планує зібрати 30 млн.

Письменниця, авторка саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг пожертвувала 1,3 млн доларів для дітей України.

Голлівудські актори Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям і закликали своїх шанувальників допомогти українським біженцям на тлі вторгнення Росії.