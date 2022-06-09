Про це він розповів в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild.
Журналіст запитав у польського президента, чи може Олаф Шольц боятися Путіна, адже канцлер Німеччини почав підтримувати Макрона, який вважає перемовини єдиним правильним рішенням для закінчення російсько-української війни.
“Я вражений усіма розмовами, які ведуться з Путіним, особливо тими, які зараз проводять канцер Шольц та президент Макрон. Ці переговори не приносять результатів”, – відповів Анджей Дуда.
Він додав, що такі розмови лише “узаконюють особу”, яка відповідальна за воєнні злочини російської армії в Україні.
Польський лідер наголосив, що лише Володимир Путін відповідальний за війну в Україні, адже військове командування Росії виконує його накази.
“Хіба хто-небудь під час Другої світової війни так розмовляв з Адольфом Гітлером? Хтось казав, що Гітлер має зберегти обличчя? Що потрібно діяти так, щоб не принизити Гітлера? Я про таких людей не знаю”, – додав він.
Дуда зауважив, що жодна угода щодо війни в Україні не може бути ухвалена без згоди української влади, а завершити повномасштабну війну можливо лише з допомогою української оборони.
“Я більше зацікавлений у тому, щоб українська оборона отримала таку підтримку, аби витіснити росіян зі своїх територій”, – сказав президент Польщі.
- Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розпочинає серію візитів до Південної Європи. З 8 червня він буде переконувати лідерів цих країн підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну – це “історична та фундаментальна помилка Путіна”. Водночас він закликав “не принижувати” Росію через війну.
- Окрім цього, очільниця естонського уряду Кая Каллас заявила, що під час зустрічі лідерів Європейського Союзу у Брюсселі відбулась “дуже гостра дискусія” щодо доцільності телефонних перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним.