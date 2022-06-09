Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона за те, що вони продовжують вести телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він розповів в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild.

Журналіст запитав у польського президента, чи може Олаф Шольц боятися Путіна, адже канцлер Німеччини почав підтримувати Макрона, який вважає перемовини єдиним правильним рішенням для закінчення російсько-української війни.

“Я вражений усіма розмовами, які ведуться з Путіним, особливо тими, які зараз проводять канцер Шольц та президент Макрон. Ці переговори не приносять результатів”, – відповів Анджей Дуда.

Він додав, що такі розмови лише “узаконюють особу”, яка відповідальна за воєнні злочини російської армії в Україні.

Польський лідер наголосив, що лише Володимир Путін відповідальний за війну в Україні, адже військове командування Росії виконує його накази.

“Хіба хто-небудь під час Другої світової війни так розмовляв з Адольфом Гітлером? Хтось казав, що Гітлер має зберегти обличчя? Що потрібно діяти так, щоб не принизити Гітлера? Я про таких людей не знаю”, – додав він.

Дуда зауважив, що жодна угода щодо війни в Україні не може бути ухвалена без згоди української влади, а завершити повномасштабну війну можливо лише з допомогою української оборони.

“Я більше зацікавлений у тому, щоб українська оборона отримала таку підтримку, аби витіснити росіян зі своїх територій”, – сказав президент Польщі.