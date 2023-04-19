У квітні 2023 року закінчується опалювальний сезон. Тому, з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Розповідаємо, хто та як може отримати виплати.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електроенергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно, пишуть у ПФУ.

Житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон з травня будуть перепризначені для переважної більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді, автоматично, на підставі наявної у Пенсійному фонді України інформації, за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини.

Проте, як додали у ПФУ, є певна категорія людей, яка має обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період.

Кому потрібно подати заяву та декларацію для отримання субсидії на неопалювальний період?

На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон також житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто субсидію було призначено 0,00 грн.

Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), — представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу Фонду заповнені належним чином нові заяву та декларацію.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Як враховуються доходи?

Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за III й IV квартали попереднього календарного року.

При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Куди та як подати документи для отримання субсидії на неопалювальний період?

Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою, на адресу органу Фонду;

або online — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд.

Крім того, як і раніше, можна подавати документи на призначення субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал “Дія”.