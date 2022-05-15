Про це повідомили на сайті конкурсу.
Україні виставили 12 балів глядачі з Польщі, Литви, Латвії, Молдови, Ісландії, Франції, Німеччини, Португалії, Ізраїлю, Кіпру, Австралії, Грузії, Бельгії, Азербайджану, Данії, Чехії, Норвегії, Ірландії, Сан-Маріно, Швеції, Голландії, Італії, Фінляндії, Великій Британії, Іспанії, Болгарії, Австрії.
По 10 балів проголосували мешканці Румунії, Словенії, Хорватії, Албанії, Чорногорії, Вірменії, Швейцарії та Греції. Македонія та Мальта віддали по 8 балів, а найменшу кількість Сербія — 7.
Українське журі віддало 12 балів представникові Великої Британії Сему Райдеру з піснею Space Man, який посів друге місце. Проте за Польщу та Литву вони не проголосували зовсім. Натомість українські глядачі віддали 12 балів за Польщу, 10 балів за Литву та ще 7 за Велику Британію.
Голосування за український гурт від глядачів та суддів значно розділилося. Судді з 40 країн надали Україні 192 бали, але отримавши 439 балів від глядачів наша країна стала рекордсменом в історії “Євробачення”. За підсумками Kalush Orchestra посів перше місце з 631 балом.
Зазначимо, що “Євробачення-2022” тривало у Турині, Італія. Його провели після перемоги рок-гурту Måneskin у 2021 році.
- Нагадаємо, у ніч з 14 на 15 травня в італійському місті Турин відбувся пісенний конкурс “Євробачення”. Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania зайняв перше місце.
- Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі. Він попросив допомогти Україні.
- Після їх заклику надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у Google зросла кількість запитів “azovstal”
- Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі. Він попросив допомогти Україні. Під час пресконференції після пісенного конкурсу він заявив, що озвучити цю трагедію нашої країни на сцені було значно важливішим, ніж подальша участь.
- На пісенному конкурсі “Євробачення”, яке проходило в місті Турин (Італія) гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania зайняв перше місце. Низка українських й іноземних політиків привітали їх з перемогою.