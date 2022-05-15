У 2022 році на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" переможцем став український гурт Kalush Orchestra. За результатами глядацьких голосувань Україна отримала 439 балів.

Про це повідомили на сайті конкурсу.

Україні виставили 12 балів глядачі з Польщі, Литви, Латвії, Молдови, Ісландії, Франції, Німеччини, Португалії, Ізраїлю, Кіпру, Австралії, Грузії, Бельгії, Азербайджану, Данії, Чехії, Норвегії, Ірландії, Сан-Маріно, Швеції, Голландії, Італії, Фінляндії, Великій Британії, Іспанії, Болгарії, Австрії.

По 10 балів проголосували мешканці Румунії, Словенії, Хорватії, Албанії, Чорногорії, Вірменії, Швейцарії та Греції. Македонія та Мальта віддали по 8 балів, а найменшу кількість Сербія — 7.

Українське журі віддало 12 балів представникові Великої Британії Сему Райдеру з піснею Space Man, який посів друге місце. Проте за Польщу та Литву вони не проголосували зовсім. Натомість українські глядачі віддали 12 балів за Польщу, 10 балів за Литву та ще 7 за Велику Британію.

Голосування за український гурт від глядачів та суддів значно розділилося. Судді з 40 країн надали Україні 192 бали, але отримавши 439 балів від глядачів наша країна стала рекордсменом в історії “Євробачення”. За підсумками Kalush Orchestra посів перше місце з 631 балом.

Зазначимо, що “Євробачення-2022” тривало у Турині, Італія. Його провели після перемоги рок-гурту Måneskin у 2021 році.