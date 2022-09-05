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Хто така Ліз Трасс: біографія та її ставлення до України

Новою прем’єр-міністеркою Великої Британії стане 47-річна Елізабет Трасс. Політик наголошувала, що виступає за підтримку України та вважає, що Росію реально витіснити з окупованого Криму.

Понеділок, 5 вересня 2022, 16:29
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Факти про нову британську прем’єр-міністерку зібрали #Букви.

Біографія та політичні погляди

Політик народилася у 1975 році та родом з Оксфорду. Вона вивчала політику, економіку і філософію в Оксфордському університеті. Юна Ліз Трасс у цей період очолювала гілку Ліберально-демократичної партії, але у 1996 році долучилася до консерваторів.

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Перед тим, як стати політиком, вона займалася бізнесом. Перші вибори у своїх округах у Західному Йоркширі, у 2001 та 2005 роках, Трасс програла, але у 2008 році була обрана до міськради Гринвіча. Тоді ж вона почала працювати у консервативному аналітичному центрі Reform. Пізніше її було обрано кандидаткою на округ Південно-Західний Норфолк.

Політичні погляди Ліз Трасс порівнюють з лібертаріанством тетчерівського зразка. Іншими словами, запроваджується більше підприємницької свободи й вільної торгівлі, але менше соцвиплат і податків.

Вона працювала у міністерстві освіти у 2012 році, а через два роки очолила міністерство екології. Спочатку Ліз Трасс виступала проти Brexit, але пізніше змінила погляди й заявила, що вихід з ЄС створив нові можливості для Великої Британії.

Трасс підтримала кандидатуру Бориса Джонсона після відставки Терези Мей у 2019 році. Вона підтримувала його й напередодні відставки, тому він підтримав політикиню як свою наступницю. Дотепер Трасс була міністром закордонних справ Великої Британії.

Позиція Трасс та її ставлення до України

Елізабет Трасс виступала за підтримку України та заявляла, що після її призначення допомогу надаватимуть надалі. Вона підтримала британців, які долучилися до Іноземного легіону у війні проти російських окупантів. На її думку, окупований Крим можна повернутися до складу України.

“Як прем’єр-міністр я буду найбільшим другом України, йдучи шляхом Бориса Джонсона, та зобов’язуюсь гарантувати, що Путін зазнає невдачі і стратегічної поразки в Україні, а Росія буде скована в майбутньому”, — заявляла вона до призначення на посаду.

За її словами, у випадку її обрання Україна не матиме “кращого союзника”, ніж Велика Британія. Вона зазначала, що хоче приїхати з візитом до України.

Зокрема політик контролювала запровадження санкцій. Йдеться про ті, які наклали на наближених осіб до президента Росії Володимира Путіна. Вона наголошувала, що оборонну допомогу Україні варто посилити.

Ліз Трасс заявляла, що готова натиснути на “ядерну кнопку”, якщо це буде необхідно.

Теги: Велика Британія, Консервативна партія, Ліз Трасс, прем'єр-міністр Великої Британії, російсько-українська війна

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