Про це повідомляють #Букви.

За даними СБУ, одним з учасників групи є народний депутат України Андрій Деркач, роллю якого було координувати створення низки приватних охоронних фірм в різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення влади в Україні.

Нардеп Деркач уже не вперше потрапляє в епіцентр політичних скандалів. Найгучнішим з них став скандал з “плівками Деркача” – нібито матеріалами прослуховування розмов Петра Порошенка та Джо Байдена, які Деркач разом з нардепом від “Слуги народу” Дубінським опублікував в травні 2020 року. У США цю публікацію розцінили як спробу втрутитись у президентські вибори, які мали там відбутись.

Дійшло до того, що сторінку Деркача у Facebook було видалено за власним рішенням компанії. Про це представники компанії повідомили в коментарі виданню Buzzfeed, підкресливши, що видалення відбулось саме з мотивів “порушення політики проти використання платформи людьми, які беруть участь у діях, сфокусованих на виборах”.

Петро Порошенко тоді заявив, що аудіоматеріали з “компроматом” на нього сфабриковані, операція має російське коріння. Примітно, що тоді навіть досить критичний до Порошенка член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко погодився з цим, зауваживши про “російське коріння” заяв Деркача.

Тоді ж, у травні 2020 року, президент Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що “плівки Деркача” є “не останнім дзвінком, який побачать українці” та анонсував початок кримінального розслідування за заявою Деркача проти Порошенка та Байдена. “Що стосується вироку пану Порошенку … Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, тому що це повноваження не мої, а вирок — це суд”, – прокоментував скандал з Деркачем президент Зеленський.

11 січня 2021 року США оголосили про запровадження індивідуальних санкцій щодо ряду колишніх та нинішніх українських посадовців, бізнесменів та компаній, пов’язаних з Андрієм Деркачем — народним депутатом, якого США прямо назвали російським агентом. Санкції передбачали арешт активів та майна, що перебувають під юрисдикцією США, ускладнення стосунків з банками та втрату можливості вести бізнес з резидентами США або особами, які провадять діяльність під юрисдикцією США.

Разом з Деркачем під санкції потрапив і Олександр Дубінський, якому запровадження проти нього санкцій за співпрацю з Деркачем коштувало місця у фракції “Слуги народу”. Згодом проти Деркача та Дубінського було розпочате кримінальне провадження – після того, як за позовом Центру протидії корупції Печерський райсуд Києва зобов’язав генпрокурорку Ірину Венедіктову внести відповідну інформацію до ЄРДР.

Також притягнення Деркача до відповідальності вимагали адвокати Петра Порошенка, зазначаючи, що у вересні 2020 року Печерський райсуд спочатку зобов’язав ДБР відкрити кримінальні провадження проти Байдена та Порошенка, потім цей же суд їх закрив “в авральному порядку”. На запит #Букв в Офісі генпрокурора тоді відповіли, що справи за заявами Деркача закрили 27 та 29 січня, після інавгурації новообраного президента США.

Пізніше, у березні 2021 року, розвідка США оприлюднила звіт про те, що діяльність нардепа Андрія Деркача щодо спроб вплинути на перебіг президентських виборів у США 2020 року міг контролювати особисто Путін. У звіті окремо зазначалось, що Деркач “має зв’язки із російськими офіційними особами, як і з російськими спецслужбами”.

Тоді ж ФБР США оголосило в розшук громадянина РФ Костянтина Килимника, який, за версією ФБР, діяв у змові з Андрієм Деркачем, а також з іншими особами, “пов’язаними з російською розвідкою”.

У травні 2021 року Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем та колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом, після відповідного повідомлення від ФБР. У звіті соцмережі щодо цієї ботоферми зазначалось, що вивчати її діяльність у компанії почали після розслідування #Букв про використання фейкових акаунтів та сторінок у політичних цілях.

Ще один скандал за участі Деркача стосувався державного “Енергоатому” – народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос заявляв про те, що оприлюднення “плівок Деркача” нібито було санкціоноване Офісом президента, а взамін Деркач отримав можливість встановити контроль над НАЕК “Енергоатом”. Незадовго після заяви Гео Лероса Верховна Рада призначила міністром енергетики колишнього віцепрезидента НАЕК “Енергоатом” Германа Галущенка, якого називали пов’язаним з Деркачем.

Втім, уже в серпні 2021 року Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО, яким були запроваджені вже українські санкції щодо Андрія Деркача, разом з яким у санкційний список внесли Антона Сімоненка, Петра Журавля, Андрія Теліженка, Дмитра Ковальчука, Костянтина Килимника та Дениса Пушиліна. Також санкції торкнулися і деяких компаній, пов’язаних із засобами масової інформації. Зокрема, ТОВ “Ера-Медіа”, “Інформаційне агентство “Онлі Ньюз”, “Скептик” та інші. Більшість з зазначених фізичних та юридичних осіб фігурували і в американських санкційних списках, оприлюднених за пів року до того. Секретар РНБО Олексій Данілов тоді підтвердив, що Україна зверталась до США по інформацію щодо підсанкційних осіб.