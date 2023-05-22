Зайняти перше місце у результатах пошуку для своєї веб-сторінки – цей процес називається SEO; SEO-фахівець може допомогти вашій компанії з просуванням сайту.

У чому полягає робота SEO-фахівця

SEO-фахівці допомагають вам з просуванням сайтів у пошукових системах. Одне з найважливіших завдань:

повторювати як папуги слова та фрази своїх роботодавців;

вивести сайт у топ пошукових систем;

більше людей через збільшення трафіку.

Хороший SEO-фахівець враховує конкретні потреби своїх клієнтів. Якщо сайт незручний або не має відношення до своїх відвідувачів, то він, швидше за все, не матиме високого рейтингу у пошукових системах. Однак це не зупинить збереження найвищих показників відмов.

Обов’язки SEO-оптимізатора

SEO-фахівці аналізують дані про конкурентів, інформацію про ринок та інші ресурси, перш ніж створювати план підвищення їх ефективності. Потім вони реалізують свій план, вносячи корективи кожному етапі своєї стратегії. При реалізації кожної фази вони працюють одразу над кількома різними напрямками.

Ключові слова збираються із семантичного ядра сайту SEO-фахівцем. Ці слова надають інформацію про мету сайту, яка використовується для створення чернетки сторінки або тексту, написаного копірайтером. При необхідності SEO-фахівець також може допомогти у написанні нових сторінок. Просування сайтів здійснюється за рахунок того, що SEO-фахівці покращують їх структуру та ефективність, зміни сторінки та мета-теги. Вони також допомагають видалити помилки, пов’язані з мета-тегами та дублікатами сторінок, а також зробити внутрішні посилання. Використання лінкбілдингу дозволяє SEO-оптимізаторам сайту вибирати найкращі ресурси для зовнішніх посилань. Це забезпечує успішні результати просування та допомагає створити особливу стратегію просування для ваших проектів. Вибравши правильні ресурси, фахівці можуть підвищити якість посилань за межами сайту своєї компанії.

Після завершення кожного етапу SEO-фахівці аналізують свою роботу та вносять корективи до свого наступного плану. Коригування наступного плану гарантує, що вони не припустяться помилок і виберуть найбільш ефективні методи просування свого ресурсу.

Навички для просування сайту

SEO-фахівцям потрібно багато додаткових талантів, крім SEO. Вони можуть включати просунуті технічні навички та здатність доносити складні ідеї простим для розуміння способом:

базові пошукові фільтри Google та знання ключових принципів допомагають користувачам знаходити ресурси вище у рейтингу;

розширене розуміння оптимізації, включаючи їхні основні засади;

важливо розуміти основи юзабіліті – це також призводить до пропозицій щодо покращення загальної структури сайту;

розуміння основ цифрового маркетингу та зв’язок пошукової оптимізації з іншими методами реклами в Інтернеті допоможуть зрозуміти, як пов’язати ці речі з вашою рекламою;

для цієї роботи потрібне знання доступних рекламних інструментів та послуг у пошукових системах;

спосіб деталізації технічних вимог спеціалістів, котрі оптимізацією ресурсів.

SEO-фахівці мають бути в курсі нових подій щодня. Їм також потрібна можливість аналізувати великі набори даних.

Чим ще потрібно володіти для просування сайту

Як зрозуміти, що ви звернулися до правильної людини, яка точно виконає необхідні завдання? Професіонала можна описати кількома пунктами, наприклад, якщо він:

використовує лише білі методи просування, такі як покращення якості контенту та розробка профілів природних посилань;

допомагає створювати оптимізований текст із невеликою кількістю орфографічних помилок, також не використовує нечитаний чи спамний рекламний текст;

інтегрує до структури прийоми проектування, взаємодію з користувачем та інші області;

створює індивідуальні плани просування кожного проекту з урахуванням аналізу тенденцій бізнесу та маркетингу;

відстежує збільшення кількості нових функцій.

Крім цього списку слід відзначити навичку SEO-фахівця постійно змінювати свої прийоми, щоб відображати в роботах те, що шукають люди, і вміння легко звітувати за кожним етапом роботи, обережність у обіцянці.