Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківщини.

“Халатне ставлення до своїх обов’язків працівників Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи призвело до втрати речових доказів по кримінальному провадженню, відкритому в рамках досудового розслідування обставин ДТП”, – зазначили у повідомленні.

Слідчі відкрили нове розслідування за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) ККУ та провели 5 обшуків та 9 оглядів. Втрачені докази намагалися знайти у морзі, за адресою прожвання співробітників й у їхніх транспортних засобах.

У Міністерстві внутрішніх справ України зреагували на інцидент. Зокрема, очільник МВС Денис Монастирський заявив, що спроби “сфальсифікувати справу продовжуються”.

“Стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини. Також по цьому факту поліцією негайно проведено 11 невідкладних обшуків. Відкрито кримінальне провадження за статтею “Приховування доказів”. Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне. Можливо, терміновий виліт пана Ярославського ніяк не пов’язаний з загибеллю людини та не є побоюванням через заяву про можливу агресію РФ, а є лише відпочинком чи приватною справою. Але повертайтесь якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато запитань”, – зазначив Монастирський.

Нагадаємо, 9 лютого між Чугуєвом і Харковом сталася ДТП, внаслідок якої загинув пішохід. На місці події слідчі знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Спершу розслідуванням займалася місцева поліція, проте згодом справа перейшла до МВС, ДБР та Офісу Генпрокурора.