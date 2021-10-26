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Художній музей випустить NFT-колекцію українського мистецтва

Національний художній музей України випустить NFT-колекцію українського мистецтва. Так, з початку 2022 року може буде придати цифрові версії картин українських класиків

Вівторок, 26 жовтня 2021, 17:00

Про це повідомили на Facebook-сторінці музею.

Національний художній музей України у співпраці зі стартапом STAMPSDAQ заявили про вихід NFT-колекції українського мистецтва.

І на початку 2022 року можна буде придбати NFT-версії картин класиків українського мистецтва. Зокрема, Олександра Мурашка, Олександри Екстер, Всеволода Максимовича, Миколи Пимоненка та інших.

Сучасна цифрова доба відкриває нові можливості, і музей не стоїть осторонь, а готовий експериментувати, щоб українське мистецтво стало ще ближчим до глядача”, – повідомили в музеї.

NFT-колекція працюватиме на основі технології блокчейн та матиме 5 ступенів: 

  • звичайний
  • рідкісний
  • суперрідкісний
  • ультрарідкісний
  • унікальний

Ці рівні відрізнятимуться анімаційними елементами у кожній роботі. Тобто, відомі полотна музею оживуть на екранах гаджетів.

“Більше того, це можливість стати меценатом музею, адже з кожного придбаного NFT-токена музей отримуватиме роялті в обсязі 10% від вартості токену, що стане вагомою підтримкою наших майбутніх проєктів”, – пояснили в музеї.

На світлинах представлені деякі з оригіналів робіт, які увійшли до NFT-колекції:

Фото: Національний художній музей України

Фото: Національний художній музей України

Фото: Національний художній музей України

Фото: Національний художній музей України

Національний художній музей України – музей образотворчого мистецтва, засновний ще в 1899 році. Музей є одним із найбільших і найстаріших в країні. Налічує 40 тисяч експонатів. Зокрема, має унікальну колекцію творів українського живопису, скульптури та іконопису від XII—ХХ століть.

NFT-токен або невзаємозамінний токен – унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні і дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари. Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.

  • Раніше український гурт KAZKA випустив пісню під назвою “М’ята” у форматі NFT-токену.
  • У березні співзасновник і голова Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні свій перший твіт, опублікований ще 21 березня 2006 року, за більш ніж 2,9 млн доларів.
  • 12-річний Беньямін Ахмед з північного Лондона отримав від продажу своїх цифрових зображень китів понад 400 тисяч доларів.
Теги: NFT-токен, картини, музей, культура

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