Художній музей випустить NFT-колекцію українського мистецтва

Про це повідомили на Facebook-сторінці музею.
Національний художній музей України у співпраці зі стартапом STAMPSDAQ заявили про вихід NFT-колекції українського мистецтва.
І на початку 2022 року можна буде придбати NFT-версії картин класиків українського мистецтва. Зокрема, Олександра Мурашка, Олександри Екстер, Всеволода Максимовича, Миколи Пимоненка та інших.
“Сучасна цифрова доба відкриває нові можливості, і музей не стоїть осторонь, а готовий експериментувати, щоб українське мистецтво стало ще ближчим до глядача”, – повідомили в музеї.
NFT-колекція працюватиме на основі технології блокчейн та матиме 5 ступенів:
- звичайний
- рідкісний
- суперрідкісний
- ультрарідкісний
- унікальний
Ці рівні відрізнятимуться анімаційними елементами у кожній роботі. Тобто, відомі полотна музею оживуть на екранах гаджетів.
“Більше того, це можливість стати меценатом музею, адже з кожного придбаного NFT-токена музей отримуватиме роялті в обсязі 10% від вартості токену, що стане вагомою підтримкою наших майбутніх проєктів”, – пояснили в музеї.
На світлинах представлені деякі з оригіналів робіт, які увійшли до NFT-колекції:
Національний художній музей України – музей образотворчого мистецтва, засновний ще в 1899 році. Музей є одним із найбільших і найстаріших в країні. Налічує 40 тисяч експонатів. Зокрема, має унікальну колекцію творів українського живопису, скульптури та іконопису від XII—ХХ століть.
NFT-токен або невзаємозамінний токен – унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні і дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари. Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.
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