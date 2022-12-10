Відомий британський художник Бенксі вирішив продати 50 своїх малюнків-трафаретів, а отримані кошти планує передати на допомогу для України.

Про це він повідомив в Instagram.

“Я зробив 50 таких трафаретів, а всі виручені кошти підуть нашим друзям в Україні. Завітайте на сайт banksy.legacyofwarfoundation.com”, – написав Бенксі.

На сайті благодійного фонду Legasy Of War зазначається, що кожну з 50 робіт художника підписано і пронумеровано, один покупець може придбати лише один екземпляр за ціною 5000 фунтів стерлінгів. Кожен екземпляр покладений у дерев’яну раму та унікальний, оскільки подряпини на трафаретах відрізняються, адже художник власноруч наносив їх ножем для піци на кожен окремий трафарет.

Продаж трафаретів проводить міжнародний благодійний фонд Legacy of War, який займається підтримкою спільнот, що постраждали від війни.

На кошти, зібрані від продажу робіт Бенксі, фонд планує придбати машини швидкої допомоги та інші засоби пересування, які допомагатимуть на Донбасі евакуювати людей з інвалідністю, людей літнього віку та загалом цивільних.

“Ми надішлемо генератори, газові обігрівачі та ліхтарі, що живляться від сонячної енергії, громадам, у яких немає електроенергії. І ми продовжимо нашу підтримку прихистків у Києві для жінок та ЛГБТК-спільноти”, – розповів генеральний директор Legacy of War Foundation Джайлз Далі.

Зазначимо, що вуличний художник Бенксі став почесним громадянином Ірпеня. Раніше він намалював у місті кілька графіті під час свого візиту в Україну. Відповідне рішення ухвалили на сесії Ірпінської міської ради: “Художник Бенксі залишив на одному зі зруйнованих росіянами будинків в Ірпені своє графіті, таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня та увічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження”, – сказав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Довідково. Бенксі — скандально відомий британський андеграундний художник графіті, особа якого залишається невідомою. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки таланту чоловіка та гострій соціальній тематиці його малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.