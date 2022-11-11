Відомий вуличний художник Бенксі створив нове графіті в селищі Бородянка в Київській області, яке було навесні звільнили від російських військових. Населений пункт зазнав суттєвих руйнувань внаслідок військових дій.

Відповідні світлини він опублікував на сторінці в Instagram.

Бенксі зобразив графіті на стіні одного із практично повністю зруйнованих військами РФ багатоповерхових будинків.

На його роботі зображено гімнастку, яка виконує вправи на уламках будівлі, що впираються в непошкоджену російськими ударами стіну.

Також Бенксі залишив короткий підпис під трьома світлинами з малюнком: “Бородянка, Україна”.

ДОВІДКА: Бенксі — скандально відомий британський андеграундний художник графіті, особа якого залишається невідомою. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки таланту чоловіка та його гострій соціальній тематиці малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.