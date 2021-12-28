Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На сході країни та Дніпропетровщині вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу; у південній частині та Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві – без опадів; температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 27 грудня найвища температура вдень була 11,3° у 2015 р., найнижча вночі -25,3° в 1890 р.

У вівторок, 28 грудня, очікується погіршення погодних умов: у центральних, східних областях значний сніг, місцями хуртовини; у південній частині мокрий сніг та дощ (вночі значні опади), ожеледь, налипання мокрого снігу; у західних та північних областях помірний сніг.

Температура повітря вночі 7-12° морозу (на сході до 15°), вдень 3-8° морозу; у південній частині вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

На Закарпатті вночі мокрий сніг та дощ, удень без суттєвих опадів, температура повітря вночі та вдень близько 0°;

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень в Україні, крім заходу і півночі, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 28 грудня вночі невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний із переходом не північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.

Нагадаємо, упонеділок, 27 грудня, погода в Україні була холодною, з мокрим снігом та ожеледицею.