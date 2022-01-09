Хвора на рак жінка створила білборд посеред Таймс-Сквер, щоб її дочка швидше знайшла любов.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У 2004 році уродженці Бостона (США) Бет Девіс вперше діагностували рак молочної залози і вона лікувала його хімієтерапією, і, здавалося, що одужала. Але в червні 2020 року вона дізналася, що у неї розвинувся метастатичний рак молочної залози, який він поширився на її кістки. Можливо, жінці залишилося провести не так багато часу зі своїм чоловіком Ріком та їхньою дочкою Моллі.

І жінка, за її словами, відчула “термінову потребу” знайти своїй дочці Моллі любов усього її життя.

За згодою дочки вона розмістила профіль Моллі в додатку для знайомств Wingman. Це перетворилося на гігантський білборд, розміщений на Таймс-Сквер з профілем Моллі, коли засновниця Wingman Тіна Вілсон дізналася про історію родини.

Девіс розповіла, що вона надихнулася знайти для дочки любов, тому що вона хоче бачити її щасливою.

“Моллі завжди безкорисливо проводила з нами багато часу, зокрема брала відпустку, щоб вилетіти до Нової Зеландії минулого року [де я була], коли мені поставили діагноз, а також Моллі, як і багато молодих людей, слабко вела своє соціальне життя через COVID-19, тому я справді просто хотіла допомогти знайти їй дорогу людину”, – каже Девіс.

Вона додає, що захоплюється Моллі за її сонячну вдачу та оптимізм.

30-річна Моллі розповіла що вона не має нічого проти зусиль своєї мами. Її ідеальний супутник, за її словами, “той, хто змушує мене сміятися і є хорошим співбесідником”.

“Мої мама і тато спираються один на одного”, — додає вона. — “Це те, що я шукаю”.