Більшість європейських школярів, які навчалися в середній школі в 00-х роках, із ностальгією згадують субкультуру гребо. Вона виникла у Великобританії на початку 1990-років, але активно почала розвиватися лише у нульових.

Про це повідомляє видання Vice.

У цей час субкультури емо, гот, хіпі та інші стали загальнодоступними, тому молодь активно почала наслідувати іншу культуру – гребо.

Підлітки, які наслідували гребо, були вдягнені у широкі штани, або шорти довжиною три чверті, намисто з ланцюжком із кульками та фланелеву сорочку із балахоном.

Хоча багато підлітків 00-х років еволюціонували, щоб стати емо-готами, дітьми сцени, панками, анархо-панками або взагалі просто покинутими субкультурами, гребо залишалося. Підлітковий гребо у 2020 році виглядає так само, як підлітковий гребо у 2002 році. У того, хто був підлітком у 2002 році, досі знайдеться декілька глобусів та треки Мудвейна.

Тим не менш, гребо приймало різні форми до 21 століття. Термінологія існує приблизно з 70-х років, коли «greebo» еволюціонував у «greaser» – назву для довговолосих байкерів, які слухають прог-рок і гуртуються на своїх сталевих конях біля придорожніх кафе та визначних пам’яток Національного фонду. Наприкінці 80-х гребо відродився як власний музичний піджанр (“гребо-рок”), популяризований такими групами, як Ned’s Atomic Dustbin, Pop Will Eat Itself та Carter USM. У цій музиці було все: від елементів року, панку, хіп-хоп, до психоделії та електроніки.

Зрештою, ця тенденція була поглинена величезною популярністю Britpop та гранжу, але гребо завжди був більш атмосферним.

Традиційно, під значенням гребо мають на увазі соціально незграбну людину, яка не звертає уваги на популярні тенденції, але створює музику, не танцює. Ви можете сьогодні спостерігати гребо на вулицях великого міста. Послідовників цієї субкультури легко впізнати за зовнішнім виглядом. Зокрема, поєднання велосипедок із застарілим верхнім одягом яскраво описує стиль гребо.

Гребо, зосереджений в основному в передмістях, є загальним явищем великої британської вулиці. Їх також можна помітити в місцевих пабах, де вони роблять акустичні вечори та транслюють їх у Facebook Live, або приносять власні кемпінг-крісла на Download Festival. Вони часто відвідують вечірки у сільському Сомерсеті Гемпширі та організовують домашні вечірки.

Волосся у гребо зазвичай довге, або класична швабра з центральним проділом.

Гребо фанатіють від Rage Against the Machine, ​​Reading & Leeds, Skrillex, Інкубуса та всіх, хто працює у High Focus Records.

Це дивна культурна невизначеність, в якій будь-що, у правильному контексті, може бути перефразованим. Парфуми, вузли, сорочки з довгим рукавом під сорочками з короткими рукавами, Hello Kitty, ром і кока-кола, футболки, Ігрова майстерня, татуювання Еда Ширана, буквально все, що коли-небудь говорив чи робив Білл Бейлі, веганство, в’язання гачком, окультизм, комедії BBC3 та BMX – все це можна вважати ознаками гребо. Але тільки поєднання цього всього може називатися гребо, а не будь-що взяте окремо.