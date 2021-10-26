Кіану Рівз подарував своїм каскадерам коштовні подарунки на честь завершення фільму "Джон Уік-4", в якому вони спільно знімалися.

Про це повідомляє таблоїдне інтернет-видання TMZ.

Кінозірка Кіану Рівз відсвяткував завершення “Джон Уік-4” – подарував членам своєї каскадерської команди абсолютно нові годинники Rolex Submariner. І на всіх було гравіювання з особистим повідомленням для кожного – в них актор дякував своїм товаришам.

Згідно з публікаціями у соціальних мережах, Рівз зробив подарунок чотирьом каскадерам — Брюсу Лі Консепсьону, Джеремі Марінасу, Дейву Камарілло та Лі Цяну.

Один із них в Instagram назвав годинник “найкращим у світі подарунком”.

Кожен каскадер отримав своє ім’я, а також йому присвоїли номер… Джеремі, який опублікував фото, був п’ятим “Джоном Віком”. Кіану Рівз, відповідно, – Джон Вік номер 1. Актор собі також придбав такий годинник, і тепер бренд об’єднує знімальну команду фільму.

Актор подарував друзям Rolex Ref. 126610LN Submariner 2020 року. Середня вартість цих годинників у інтернет-магазинах становить приблизно $16 000.

Рекомендована вартість цього годинника становить 9150 доларів. Однак, на вторинному ринку вона вища іноді вдвічі.

Що в подарунку найбільше вражає, так це те, наскільки важко зараз отримати Rolex — новий чи вживаний — насамперед такий популярний, як Submariner. Загальне збільшення попиту на годинники бренду, а також перебої в ланцюжку постачань через Covid-19 призвели до серйозного дефіциту годинників бренду.